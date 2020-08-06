陸生陸配返台無望　藍委批台政府視其為政治籌碼

因疫情爆發至今無法返台的陸配前婚生子女、陸生，以及新婚卻未能團聚的陸配們，一直滯留在中國大陸。8月6日上午，國民黨籍立委陳玉珍召集內政委員會國民黨籍立委一同與台灣陸委會「交流意見」 ，考察「陸配子女丶來台團聚陸配及陸生返台等時程規劃進度與內容」，呼籲台灣政府應迴歸專業考量，儘速開放陸配及子女以及陸生來台。

2020年8月6日，國民黨籍立委陳玉珍與眾同黨立委，一同考察台灣陸委會對於「陸配子女（小明）丶來台團聚陸配及陸生返台等時程規劃進度與內容」。（許陳品／多維新聞）

陳玉珍表示，近期傳出美國衛生及公共服務部長亞歷克斯．阿扎爾（Alex Azar）即將率團訪問台灣，而台灣「中央流行疫情指揮中心」（指揮中心）定調，只需準備陰性檢測報吿，就可免除14天居家檢疫過程，此舉是否代表台灣政府的眼中「人真的有貴賤之別」？既然美國的部長比較重要，這些回不來的小明、陸配及陸生，重要性就比不上美國的部長？如今連外籍人士、外勞都能來台，但被嚴加限制的就是「小明」（指陸配前婚生子女，台灣媒體常以「小明」稱之），但「小明」是已經在排隊申請「中華民國國籍」的「準國民」，並領有合法居留證，她呼籲台灣政府應該要有同理心。

國民黨籍立委林思銘稱，台陸委會於今（2020）年7月初就曾召開記者會，說上述議題有時間壓力，希望讓「小明」儘速返台，然而時間過去一個多月，「小明」家長既到行政部門陳情又開了公聽會，但事情完全沒有進展。他質疑，兩岸至今還有四個大陸城市航點，「小明們」都是台灣人或已取得台灣身份證之陸配的子女，與台灣民眾更是血脈相連，為何不能讓他們通過對飛城市回台，依據正規渠道篩檢與隔離後入境？林思銘也要求，陸委會、指揮中心不要再互踢皮球，儘快擬定並公布「小明」丶陸配及陸生返台的具體時間表。

陸委會主委陳明通表示，對「小明」、陸生返台已有一套經跨部會充分討論過的規劃，會根據疫情發展的變化，在適當的時間開放實施，但不願說明具體時程。（許陳品／多維新聞）

陸委會主委陳明通回應，過去武漢疫情嚴重時，台灣政府在最沒有爭議的情況下，曾以包機形式、接1,435位民眾順利返台。所以一個政策除了政府決策，還要有相當的民意支持，更重要的是否會因此造成防疫缺口與社會的恐慌。陳明通承諾，「最後一定會在可預見的未來把小明接回來，在新學期把陸生接回來讀書上課」，「請大家相信政府」。

面對國民黨籍立委鄭正鈐的追問開放「小明」及陸生返台的具體時程，以及為何8月5日會出現台教育部宣布所有境外生（含陸生）皆可返台，馬上又改口排除陸生？陳明通僅反覆重申，有一套經跨部會充分討論過的規劃，「會根據疫情發展的動態變化，在適當的時間開放」，但對規劃的內容與實施的時間點則不願鬆口。至於台教育部出現政策180度大轉彎的「髮夾彎」，陳明通解釋，這是由於近來疫情再度升温、防疫壓力增大，教育部也未將該方案拿到行政院長主持召開的「國境管理會議」上討論就逕行公布，所以才會將陸生舊生返台政策臨時喊停。

針對陸委會於當地時間8月5日晚間發出的《有關陸生返台事宜》新聞稿，堅稱是「大陸方面阻撓陸生返台就學」 、「陸方對陸生返台仍設置政治障礙」，陳玉珍批評，這無疑是台灣政府把「小明」、陸生及團聚陸配都當作兩岸政治上談判的籌碼、人質。

會後陳玉珍再次重申三點質疑：一是目前已開放約3,000名陸生應屆畢業生返台，但至今只回台29人；若依照實際回台的比例來算，「小明」加上陸生假設有9,000人，實際會返台者不足100人，怎會造成台灣醫療資源無法負荷？其次，陸委會以「大陸方面不肯放人」為由，拒絕全數陸生返台；然而，固然大陸官方有限制性政策，但與台灣政府不相干，台灣完全可以有自己的開放措施，兩者並不衝突。第三，目前不包括陸生的境外生約有1萬人，而陸生人數只5,500人上下，倘若台灣防疫能量有限，為何是先開放對台灣防疫體系負擔更大的1萬人，而非人數僅是境外生半數的陸生？這於理不合。

陳玉珍強調，她只是希望陸委會能明確說出具體規劃的時程，讓民眾心中有所期待，否則不停反覆說着「會在適當時機開放」，只會使百姓一直在無盡的等待與煎熬，「小明」可能都將變成「大明」。