因台灣對美豬美牛限制　美貿易代表否決華府與台洽簽FTA提案

中美衝突對抗加劇，台灣可否乘機開啟與美國的自由貿易協定（FTA）談判？據美媒報導，由於華府鷹派勢力抬頭，全方位加大對北京的施壓，其中，國務院和國家安全委員會提議推動美國與台灣簽訂自由貿易協議，認為可打到北京痛點。不過美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）認為，台灣存在貿易保護主議，否決了這項提案。也為看似躍進的美台洽簽FTA進程踩了煞車。

美貿易代表萊特希澤否決華府與台洽簽FTA提案。（資料圖片）

美國媒體《華爾街日報》8月7日報道稱，特朗普政府正在衡量貿易政策對中美關係的影響，而國務院和國安委員會推動的政策之一，是與台灣的自由貿易協議（FTA）。報道稱，與台灣的協議對美國經濟產生的影響有限，但北京可能將協議視為美國對台灣的重大政治承諾，而美國貿易代表萊特希澤更親手否決了這項提案。

美方政府人士指出，萊特希澤在給共和黨聯邦參議員柯寧（John Cornyn）的信件中，他解釋，「雖然台灣方面承諾解決問題，但貿易保護主義限制了美國牛肉和豬肉進入（台灣）市場」。

2012年美牛進口台灣議題在立院掀表決大戰。（中國時報）

對此，台外交部發言人歐江安8月10日表示，台美經貿關係密切，2019年台灣是美國第十大貿易伙伴，美國則為台灣的第二大貿易夥伴。

歐江安說，近年來雙方持續透過各項經貿平台深化台美經貿與投資關係，例如召開「台美數字經濟論壇」、台灣組團出席「選擇美國」投資高峰會、籌組農訪團等。她稱，2019年12月美國聯邦眾議院161位跨黨派議員也聯名致函萊特海澤，促請儘速展開台美雙邊貿易談判；2020年3月生效的《台北法案》（Taipei Act），內容也包含支持台美進一步強化雙邊經貿關係，展現美國國會與行政部門對台灣一貫的跨黨派強勁支持。

歐江安強調，台灣政府將持續在台北及華府就洽籤台美雙邊貿易協議一事，尋求美國各界的支持；至於美國肉品輸台議題，會配合台灣行政院的政策，在遵循國際貿易規範，以科學證據為基礎的國際食安標準，併兼顧台灣內部產業發展等原則下審慎處理，以充分保障台灣人民的健康。

由於瘋牛症、瘦肉精等問題，台灣至今未開放美豬、美牛進口。