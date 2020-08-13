台行政院通過修法草案：成年年齡由20歲降至18歲

8月13日，台灣行政院在院會中通過台灣《民法》等38項部分條文修正草案，假使該法未來獲得立法院三讀通過，台灣人法定的成年年齡將從20歲降到18歲。

台灣行政院長蘇貞昌表示，18歲公民權已具台人高度共識，亦有修憲的相關提議正在進行；蘇貞昌更指出，青年是推動社會發展的重要力量，也是台灣的未來，目前全球已有110餘個國家採取18歲成年制，再加上近年台灣也有不少學者、民間團體、學生代表主張下修《民法》成年年齡，此次修法也是對於民意的回應。

行政院政務委員羅秉成（左）與行政院發言人丁怡銘（右）。（譚英瑛／多維新聞）

台灣政務委員羅秉成進一步表示，本次修法重點為，將《民法》成年年齡由20歲降為18歲，並統一將男女性別結婚年齡修正為18歲，其他法律則在參考《民法》後，並將年齡門檻「原則上」調降為18歲。

現行台灣《民法》規定，只要男性未滿17歲，女性未滿15歲，不可訂定婚約；男性未滿18歲，女性未滿16歲者，則不得結婚，而如今《民法》修正草案將男女訂婚年齡一致修訂為17歲，結婚年齡則一致定為18歲。

對此，羅秉成表示，本次《民法》統一男女結、訂婚年齡，一來是對於性別平權的落實，再者由於台灣已經將多個國際人權法「國內法」化，過去多有外國學者指出，台灣允許18歲以下，16歲的女性結婚，是不合乎國際公約等規定，在國際的角度來看，台灣一旦允許18歲以下的女生結婚，形同是承認「童婚」。

據悉，本次《民法》等38項部分條文修正草案明定，一旦該法完成立法院三讀後，將有2年緩衝期，而目前將施行日暫訂於2023年元旦。