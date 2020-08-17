國民黨檢討高雄敗選改組人事　「韓流推手」李哲華回任組發會主委

高雄市長補選民進黨候選人陳其邁獲得七成以上的得票率大獲全勝、國民黨及民眾黨均慘敗作收。國民黨候選人李眉蓁得票約25%，民眾黨候選人吳益政得票則未達5%。

8月15日高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁（右2）敗選，晚間由黨主席江啟臣（右3）、黨秘書長李乾龍（右）等人陪同出面發表敗選感言，眾人並深深鞠躬向所有支持者致歉。（中央社）

高雄市長補選結果出爐後，被台灣輿論認為最有可能同現任國民黨掌門人江啟臣，一爭黨主席之位的前新北市長朱立倫旋即表示，國民黨必須好好檢討，重新讓黨回歸台灣的主流民意，檢討是很辛苦的，檢討是很殘酷的，但是不能夠在同温層裏取暖，否則最後國民黨大家都會凍死在同温層。

針對國民黨內部有認為江啟臣必須為敗選負責，朱立倫對此則說，現在不是談人事的時候，重點仍然該放在改革和培育人才。新北市長侯友宜則在第一時間力挺江啟臣，表示改革尚未成功，仍需要江帶著大家全力往前走。

至於江啟臣則於今天（17日）上午召集一級主管開會檢討人事及討論未來走向。而掌握地方組織人脈的組發會，也成為國民黨中央人事改組的目標。依國民黨文傳會主委王育敏會後轉述，原任國民黨組發會主委的葉壽山確定轉任國民黨政策會副執行長，新任組發會主委由智庫副執行長李哲華接任。

據悉，李哲華熟稔國民黨組織，對台灣的中南部在地組織都有一定的熟悉度，2018年「韓流」襲捲全台，時任組發會主委李哲華是幕後推手，擔任九合一選舉勝選操盤手。不過在距2020總統與立委選舉投票日僅剩百日時，遭國民黨閃電「陣前換將」，將李哲華改調智庫副執行長。

「韓流推手」李哲華回任國民黨組發會主委。（聯合新聞）

媒體問及，現任秘書長李乾龍是否會有更動？王育敏表示，李乾龍在這次的選務工作非常辛苦，不管是議長還是市長補選，都在前線督導也籌措非常多的資源，所以會繼續留任。她稱，國民黨會持續改革，不管是補選失利還是未來的路線和方向，都會在9月6日的全代會之中提出更完整的報吿和說明。

在高雄市長補選慘敗之後，國民黨用小規模的組織改組，迎接沒有韓國瑜的「後韓國瑜時代」，從組發會的人事變動來看，未來國民黨的選戰模式恐仍將維持傳統的組織動員陸戰，但是，傳統的動員選戰模式在國民黨經歷罷韓、補選大敗後，已耗損不少能量，未來是否還能使用需要高動員能量的選戰模式則猶未可知。