台灣擬下月起禁代理經銷大陸OTT TV　愛奇藝等形同被「逐出」台灣

台灣的國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）即將於下月初召開「網際網路視聽服務管理法」（OTT TV專法）公聽會，其中一個重要議題是對於大陸業者的處理方式。 據台媒報道，經濟部商業司已經預告，將會新增「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，並且唯一一項就是禁止台灣任何單位代理或經銷大陸OTT TV服務，並規劃在公聽會同日推出。換言之，大陸知名網上影音平台愛奇藝、騰訊視頻等，將因無人代理，形同被「逐出」台灣。

修法後，台灣將禁止台灣任何單位代理或經銷大陸OTT TV服務。換言之，大陸知名網上影音平台愛奇藝、騰訊視頻等，將因無人代理，形同被「逐出」台灣。（資料圖片）

報道引述經濟部表示，正式公告及實施後，違反者將由NCC依「兩岸條例」查處，可處5萬元（新台幣．下同）以上500萬元以下罰鍰，並得限期命其停止或改正；屆期不停止或改正者，會連續處罰。NCC副主委翁柏宗更表明，在禁止事項項目表生效後，NCC就將依法辦理。

不過，有受訪專家指出，上述禁止事項項目表只能限制台灣本土不能有代理或經銷行為，但「技術上不太可能讓台灣觀眾完全看不到愛奇藝」，例如大陸業者可改為直接以跨境消費方式收取會費、或透過第三地代理商運作，台灣會員仍可以正常收看，不過在金流和客服便利度將大幅降低。

報道又提到，過去依據「兩岸條例」，僅公告「在大陸地區從事商業行為」的正面和負面表列，並未規定在台灣地區的禁止項目。商業司官員指出，近年大陸OTT TV業者高調用各式管道進入台灣，引起關注，在行政院確立其主管機關為NCC、並提出行業管理法「OTT TV專法」草案後，相關表列依法由經濟部商業司公告。

（綜合報道）