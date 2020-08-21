【人肉地氈】台灣前駐基里巴斯大使自爆：我也走過

8月18日，一張中國駐基里巴斯大使唐松根從「人肉地氈」上走過的照片引發各界批評。 不過，馬英九主政時期，台灣派駐基里巴斯大使何登煌接受媒體訪問時表示，自己在基里巴斯也曾經歷過這個儀式。他說，這是當地人對客人的最高禮遇。

何登煌曾在2009年5月至2012年1月，馬英九主政時期，擔任台灣駐基里巴斯大使，他20日接受自由亞洲電台訪問時表示，自己派駐基里巴斯約1年後，2011年6月受邀訪問基國規模約第四大的外島BEKIN，也接受過這種被當地人稱為最高的禮遇。

台灣前駐基里巴斯大使何登煌表示，自己在基里巴斯也曾經歷過「人肉地氈」儀式，是當地人對客人的最高禮遇。（自由亞洲電台）

何登煌說他當下也不肯，認為沒有人性，但當地人跟他說一定要，不然當地居民會很失望，這是相當於元首的禮遇。何登煌指出受到「人肉地氈」的禮遇，台灣外交部始終不知道這件事，台灣前後任大使都沒有受到這個禮遇。「沒有跟外交部匯報。我不要宣揚自己，這個事情外交部不知道 。」

對於何登煌的說法，台灣外交部今天表示，針對各國文化習俗，向來表示尊重，也因為台灣重視友邦與當地人民的感受，不論是否符合當地民俗，外交部認為外交人員有這樣的行為並不妥適。

台灣外交部表示，有關何登煌自行向媒體透露的情節，經查外交部未有任何紀錄，何登煌也未曾陳報外交部，因此外交部對這件事並無所悉，但不鼓勵其作法。關於這部分，外交部已主動致電何登煌並表達外交部立場。

中國駐基里巴斯大使唐松根從「人肉地氈」上走過的照片引發各界批評。（網上圖片）

基里巴斯是太平洋島國，去年和台灣斷交後，和中國大陸建交。唐松根於2020年3月被任命為中國駐基里巴斯大使。日前唐松根訪問基里巴斯馬拉凱島期間拍攝的一張歡迎儀式的照片引發外界關注。照片顯示，唐松根到訪當地一個島嶼時，由2名婦女攙扶，踩過由數十名青年俯臥在地上組成的「人肉地氈」。照片在網絡瘋傳，引起部分西方國家政治人物批評。

對此，中國外交部發言人趙立堅20日表示，照片上顯示的場景是中國大使在當地政府和民眾盛情要求下，出於對當地文化習俗的尊重，最終同意並出席這場富有民族特色的歡迎儀式。趙立堅還提到最初在社交媒體上散布這張照片抹黑中國的一名叫柏樂志的人士，「此人一貫出於政治目的的反華」。他並引述網民說法，稱有人藉此攻擊中國是「蓄意挑撥中基關係，是從台灣拿了錢，居心叵測」。

對於趙立堅的說法，台灣外交部稱，台灣方面並不認識，從未接觸過、更未收買網上發布照片人士，中國外交部公然說謊與抹黑的行為令人不齒，外交部嚴厲譴責。