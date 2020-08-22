馬英九稱「九二共識」可避戰　強調對美軍購有助兩岸關係

8月22日上午，馬英九基金會於台灣台北市舉辦「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」研討會，台灣前總統馬英九於會前致詞，猛烈抨擊蔡英文執政以來的外事路線，要求蔡英文應接受「九二共識」好讓台灣避開戰禍。

馬英九指稱蔡英文主打「抗中保台」競選，但根據比利時國際危機組織（International Crisis Group）的統計，台海在過去17年來共被列入「政治安全情勢重大惡化地區」8次，4次在陳水扁執政任內，剩餘4次則在蔡英文任上。馬英九強調：「我八年任內完全沒有被列入，我執政期間台海平靜無波」，抨擊蔡英文拒絕「九二共識」，又「聯美抗陸」捲入中國大陸與美國的鬥爭，「這些正是讓台灣瀕臨險境的禍因」。

馬英九呼籲蔡英文接受「九二共識」，稱只有此途能讓台灣避免戰禍。（台灣中央社）

針對近期中國大陸與美國衝突不斷的局勢，馬英九認為「台灣處於世界兩大軍事、經濟強權對撞的最前線，『保持距離』才是趨吉避凶之道，但民進黨政府卻反其道而行，自願陷入兩強鬥爭之中」。馬英九並批判蔡英文「聯美抗陸，自以為是棋手，恐怕未來會變成『棄子』，讓台灣成為兩強鬥爭下的犧牲品」。

馬英九還重提中共對台「首戰即終戰」的決心，批評蔡英文竟曾向英媒英國廣播公司（BBC）記者宣稱希望台灣「承受第一波攻擊後」、世界各國會站出來給大陸強烈壓力的言論，指責蔡英文「兵兇戰危，身為國家領導人，更應避免戰禍，這種『先承受第一擊再盼各國來救援』的思維，置台灣人民生命財產安全於何地？」

接著，馬英九列舉美國近年通過的《國防授權法》（NDAA）、《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）、《台灣友邦國際保護及加強倡議法》等法案，稱這大多是「口惠而實不至」，「不能視為美國護台的保證」，而且台灣也被排除於2020年環太平洋軍演之外。馬英九不滿地表示，美國衛生部長阿扎（Alex Azar）訪台時，未承諾提供新冠肺炎疫苗，而且「過去沒有《台灣旅行法》時，也一樣有美國閣員來台訪問，難怪不少人認為衛生部長此行意在刺激中共，為川普（Donald Trump）總統拉票，防疫只是順帶」。

此外，馬英九又指出，美國立法主張懲罰與台灣斷交的國家與支持台灣參與國際組織，但蔡英文上任後「已喪失七個邦交國，幾乎是總數的三分之一；美國支持東非索馬利蘭與我國互設代表處，可是自己卻不承認索馬利蘭是一個國家」。還有美國亦不肯聯署支持台灣進入世界衛生大會（WHA），又反對《台美貿易暨投資架構協議》（TIFA）恢復談判，「種種相互矛盾的訊息，實在讓人疑惑難解」，「繼庫德族之後，川普下一個拋棄的對象，會不會是台灣？」

而在經濟層面，馬英九也批評民進黨政府基於「抗中保台」執念推動「新南向政策」，蔡英文昔日還形容《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）是「包著糖衣的毒藥」，結果對大陸的出口依賴程度不降反升，蔡英文還轉而承認該協議對台有益，且今年上半年對東南亞的出口比重僅佔15.8％，反而對大陸和香港出口已高達42.3％。

當前是台灣數十年來最不安全的時刻

馬英九形容當前是台灣數十年來最不安全的時刻，自稱過去的對外戰略「和陸、友日、親美」、兩岸「不統、不獨、不武」與「一個中國、各自表述」，應當繼續被台灣維持，宣稱「兼顧兩岸關係與國際關係，不要選邊站，才能趨吉避凶，符合台灣最大利益」。不過因應局勢變化，馬英九又稱可微調為「親美、和陸、友日」。

馬英九主張「以兩岸和解實現台海和平、以活路外交拓展國際空間、以國防武力嚇阻外來威脅」等三道防線可維護台灣安全，所以「加強對美關係，不是要與中共對抗；我們對美軍購，也不是為了升高兩岸軍備競賽，而是讓我們更有信心穩健地發展兩岸關係」。馬英九還表態反對中共不放棄武力攻台與對台軍演，但也不能接受蔡英文「寧可承受戰爭風險，也不願接受能促進和平、可以避戰的『九二共識』」。馬英九強調，蔡英文宣稱遵守《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，但實質上完全否定合憲的「九二共識」，稱「對我而言，『九二共識』既能夠捍衛中華民國，亦排除『一國兩制』。回到『九二共識』的正途，才是解決台灣當前危機的根本之道」。