台灣將於法國艾克斯普羅旺斯市新設「台北辦事處」

台灣外交部於8月25日舉行例行記者會，台外交部歐洲司司長姜森宣布，考量台灣與法國在經貿、科技、文化及教育等領域合作交流的不斷深化，經妥善研議結果，台灣將在法國南部的艾克斯普羅旺斯市（Aix-en-Provence）設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，各項籌備作業正進行中。

台外交部歐洲司司長姜森宣布，考量台法在經貿、科技、文化及教育等領域合作交流的不斷深化，經妥善研議結果，台灣將在法國南部的艾克斯普羅旺斯市（Aix -en-Provence）設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，各項籌備作業正進行中。 （屈彥辰／多維新聞）

姜森表示，南法地區為台灣人赴法國旅遊重要目的地之一，「駐普羅旺斯台北辦事處」作為駐法國代表處在南法區域的辦公室，未來兩處將密切協調合作，為台灣人及旅法僑胞提供更優質服務，並將強化台法雙方的經貿、科技產業等交流。他指出，自2016年至2019年，台人赴法國的人數成長幅度高達62%，法國民眾來台人數也成長近30%，由於台法雙方交流增長幅度顯著，預期「駐普羅旺斯辦事處」設立後，將可在前述交流成果的基礎上，持續深化台法的友誼與合作。

現場媒體問及，中共針對台灣新設辦事處是否有施壓？姜森表示，他現在不會特別評論中共施壓這部分，這是雙邊的事情，台灣跟法國的普羅旺斯的事情，設立新的辦事處對於雙邊交流是有利的。

此外，據台灣外交部的公開資訊，台灣在歐洲地區，目前僅於德國、英國、瑞士有一個以上的代表機構，台灣在設立駐普羅旺斯辦事處後，法國將是第四個有一個以上的台灣代表機構之歐洲國家。