台前駐基大使自爆踩過「人肉地氈」　台外交部：不妥適

中國駐基里巴斯大使唐松根早前造訪當地離島，踏過多名基國學童排成的「人肉地氈」，引發議論。台灣外交部對此表示，台灣不會這樣對待友邦，那不是台灣熟悉的基里巴斯。不過，前台灣駐基國前大使何登煌自爆稱，自己也曾踩過人肉地氈。 對此，台灣外交部稱，對此事毫無所悉，並指何的行為「不妥適」：不僅沒有向台灣外交部上報，還私下接受媒體的訪問。

台灣駐基國前大使何登煌早前坦言，自己曾踩過人肉地氈，這是當地對客人的最高禮遇。何稱，他當初也一度不肯，但對方說一定要踩過去，不然當地人會很失望。

台外交部發言人歐江安表示，雖然外交部尊重各國的風俗，但外交人員必須要比其他人員更加細膩，體會人民的感受。 （屈彥辰／多維新聞）

對此，台外交部發言人歐江安25日說，外交部已經查證過，沒有任何官方紀錄顯示駐基里巴斯的大使曾經接受這樣的儀式，針對這事情外交部毫無所悉，不鼓勵這樣的行為，也認為這樣的行為並不妥適，雖然很尊重各國文化風俗，但是外交部認為外交人員應該比其他人員有更多「sense」，更敏感的去體認當地人民的感受，這是人民觀感跟國際社會觀感的問題。

她說，「如果做這事情很妥適的話，不會有中國的大使踩在當地學童的背上，引起國際社會這麼大的譁然，這事情很顯然的，人民的感受是不好的，因此外交部認為何登煌在做這事情的時候是不妥適的。」

台灣前駐基里巴斯大使何登煌表示，自己在基里巴斯也曾經歷過「人肉地氈」儀式，是當地人對客人的最高禮遇。（自由亞洲電台）

歐江安說，第二點不妥適的地方是他是私下接受這樣歡迎的儀式，從頭到尾沒有報外交部回來，外交部的官方資料顯示，沒有任何一個大使做過這樣的事情。她更稱，何登煌是2009到2012年的時候派駐在基里巴斯，如果當時任命他的馬英九當時訪問基里巴斯的時候，也沒有接受過這樣的歡迎儀式，這位大使無論是之前或之後都沒有呈報外交部而私下接受這樣的歡迎儀式，外交部認為這是不妥的，也不鼓勵這樣的做法。她指出，外交部已經打電話給何登煌，說明外交部的嚴正立場。

歐江安更說，第三點不妥適的地方是何登煌是私下接受媒體的訪問，把他當年做過的事情、沒有報外交部的都透露給媒體並提供照片，外交部也是透過媒體的報道才知道，故整個案子，外交部雖然尊重各國不同的習俗，但外交人員要比其他人員更多更敏感的細膩，去體會人民的感受，本案涉及到國家的形象、國際社會的認定，不然不會引起這麼多的討論。