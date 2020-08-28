黨產條例全部合憲　國民黨黨產難逃追徵

民進黨2016年在台灣全面執政後，針對國民黨在台灣後所取得的黨產是否適當，設置《不當黨產處理條例》（簡稱黨產條例），並設置行政機關不當黨產處理委員會，對國民黨不當取得之黨產進行追徵。不過，台北高等行政法院法官過去認為黨產條例有違憲疑義，聲請釋憲。台灣大法官今天（28日）公布解釋結果，確認黨產條例全部合憲。國民黨黨產勢必難逃追徵。

台北高等行政法院法官聲請黨產條例釋憲案，大法官會議28日下午做出釋字第793條解釋，宣告黨產條例全部合憲。

不當黨產處理委員會成立後，陸續認定與國民黨有關的中投公司、欣裕台、婦聯會等為國民黨的附隨組織，國民黨不服認定，分別向台北高等行政法院提起訴訟。台北高等行政法院三個合議庭之七名法官，認為黨產條例有違憲疑義，向台灣大法官聲請釋憲。

台灣大法官先於6月30日進行言詞辯論，邀集聲請人、相關機關、關係人、鑑定人等到庭陳述意見，但聲請的法官們為避嫌而缺席辯論庭。最後，台灣大法官8月28日做出釋字第793條解釋，聲請釋憲的條文全部合憲。

在黨產釋憲結果未公布前，國民黨主席江啟臣今天中午回應表示，黨產是「歷史問題」，認為在扁政府時期就已經針對不法黨產進行處置，質疑民進黨、蔡政府是針對國民黨何來不法，更不應該將國民黨黨產問題當作自己的選舉提款機。

據台媒報道，國民黨黨產過去最高峰時期曾近918億元（新台幣，下同），2010年在黨主席馬英九任內剩下274億元，2016年民進黨政府上任後三度通過《黨產條例》並成立黨產會追討黨產，目前國民黨有193億元黨產遭凍結、109億元遭追徵。