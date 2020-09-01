路線不同尋常　美艦通過台灣海峽疑首進台灣內水

中美關係緊張之際，美軍近期在台灣海峽動作頻頻。繼美軍偵察機近日被曝疑似直接從台灣起飛後，再有消息稱，在台灣的內水（internal waters）疑發現美國「海爾賽號」（DDG-97 Halsey）驅逐艦的身影。

美國「海爾賽」號驅逐艦疑似現身澎湖水道。（微博@南海戰略態勢感知）

8月31日，美國海軍發布消息稱，「海爾賽號」（DDG-97 Halsey）自北向南穿越台灣海峽。而據「南海戰略態勢感知計劃」平台9月1日消息，經過衛星測距比對，「海爾賽號」在通過台灣海峽期間疑似走了一條不同尋常的路線，進入了台灣的內水。

報道稱，如果情況屬實，這將是首次發現美軍艦穿越台灣海峽時在台灣的內水航行，這也將是對中國大陸的進一步試探。

內水為海洋法重要概念之一。根據1982年《聯合國海洋法公約》確認，內水是領土的一部份，與領海不同的是，外國船隻在領海中享有的無害通過權，在內水卻是不允許的。

值得注意的是，在8月30日，1架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌迹較為異常，當時也引起了廣泛關注。

據「南海戰略態勢感知計劃」平台稱，這架EP-3E偵察機8月29日曾前往台灣南海南部偵察，之後便沒有收到其來自沖繩嘉手納空軍基地的起降訊號，疑似是直接從台灣起飛。不過，該平台還稱，美軍機異常的飛行軌迹也不排除訊號錯誤導致軌迹偏差的情況。不過，台灣軍方否認美軍偵察機自台灣起飛，稱消息不實。

而在8月18日，另一艘美海軍驅逐艦「馬斯廷」號穿越了台灣海峽。且據台媒披露，當時的航線與以往的在台海中線以東航行不同，「馬斯廷」號此次穿越是在台海中線以西航行，更加靠近大陸海岸線。

有分析認為，在不到兩周的時間內，美軍艦兩次穿越台灣海峽，一次在中線以西，一次進入東側的台灣「內水」，不斷向中國大陸施壓。而這並不利於管控緊張局勢，只會導致對抗進一步升級。

對於美軍在台海的動作，中國大陸國防部發言人任國強曾用「三個嚴重」回應稱，近一段時間以來美方在台灣問題上消極動作不斷，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化中美兩國兩軍關係。「中國絕不允許外國勢力打『台灣牌』，絕不容忍任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑。」

（綜合報道）