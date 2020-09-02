高雄少女遭拐帶被迫戴電圈　警方3度搜查終發現其被藏於夾層密室

在台灣，高雄市一名14歲劉姓少女近日到新竹與網友見面後失聯，行蹤一直成謎。警方接報後連日追查，最終在周二（1日）清晨於新竹一間民宅的密室中尋回女事主，3名涉案男子被捕。 據了解，31歲的羅姓主犯將少女拘禁於頂樓天花板夾層密室，曾恐嚇以「電圈」控制對方，少女才不敢私自逃跑。

高雄少女失聯66小時後由警方尋獲，她遭人拐帶到新竹拘禁。（家屬供圖）

綜合台媒報道，劉女8月29日搭高鐵北上應徵電玩代打工作，下午在新竹搭乘陌生人駕駛的車輛後失聯。家屬當晚報警求助，並在網絡上發文出尋人啟事。高雄、新竹、台北及新北警方經過多日搜索，陸續鎖定31歲羅姓男子、37歲盧姓男子及29歲王姓男子3名疑犯。

經警方調查，羅男以工作名義誘騙劉女北上，再教唆盧男到高鐵站接載少女到羅男岳母位於新竹竹東的出租屋。羅男之後指示盧男將劉女手機帶往台北，利用手機訊號誤導警方偵辦。

但警方後來翻查閉路電視紀錄，並分析疑犯的行動軌跡，認為劉女未離開羅男位於竹東的住所。周二上午，高雄出動20名警員前往羅男岳母家中，搜了兩次都沒找到人。但警方在第三次搜查時聽到四樓天花板傳來聲音，掀開天花板後赫然發現有一個夾層密室，失蹤66小時的劉女藏身其中，羅男亦在裏面。

羅男藏匿少女的密室入口，是床上方的天花板。（TVBS截圖）

警方表示，少女遭尋獲時身體狀況良好，沒有外傷也沒有遭到綑綁。據警方介紹，密室不容易被發現，在四樓房間有一個2層的上下床鋪，警方爬到上層床鋪，推開天花板才找到密室入口。密室面積約70平方呎，室內擺設床鋪、雪櫃及食物，還有一個衛生間。警方同時在密室內搜出美工刀、摺刀及毒品等物品。

劉女父親則表示，女兒被軟禁期間僅吃一餐，其他只靠喝水果腹。他指因為劉女不想跟犯人接觸，所以沒有向對方要求食物。劉父還稱，女兒被戴上頸圈，犯人稱若她吵鬧就要通電，所以警方前2次進屋搜查時她都不敢有動靜。後來犯人將劉女的頸圈取下，直到警方第3次進屋搜查，劉女故意碰撞牆壁和地板，警方聽到聲音才發現密室。

辦案警員也稱，劉女因為遭恐嚇逃跑會觸電，又被羅男同美工刀威脅，因此在警方破門時都不敢輕舉妄動，直到上警車才放聲大哭。不過警方事後表示，項圈是鋁製材質，圓圈型後有一個接觸點，但不能通電，沒接電線也沒接電源。

誘拐少女的主犯羅男。（中央社）

據悉，3名涉案疑犯周二下午被押送到警局接受偵訊，其中王男及盧男當晚先後以略誘罪移送高雄地檢署複訊，二人訊後皆遭無保請回、限制住居。

至於主犯羅男，辦案警員發現羅男誆稱4級毒品是抗焦慮藥物並提供少女服用，訊後依刑法略誘罪、妨害性自主、妨害自由及毒品罪移送高雄地檢署。檢方認為羅男犯罪嫌疑重大，且有逃亡勾串證人之虞，已向法院聲請羈押禁見。

（中央社/聯合新聞網）