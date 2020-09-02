維特齊會見蘇貞昌　稱此行搭建台捷友誼之橋

正在台灣訪問的捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil），於周三（2日）到訪行政院，與行政院長蘇貞昌會面。 針對蘇貞昌在致詞時讚揚維特齊在立法院議場高呼「我是台灣人」，維特齊則對此表示感謝，並形容這趟訪台就像一個橋樑被搭建，又稱台捷友誼之橋的首批行人應該是自由與民主。

蘇貞昌在行政院秘書長李孟諺、政務委員黃致達、發言人丁怡銘、外交部長吳釗燮、外交部歐洲司司長姜森等人的陪同之下會見維特齊等人。蘇貞昌表示，台捷雖然距離遙遠，但雙方對於民主自由的堅持，使兩人今日坐在一起，尤其是聽到維特齊在立法院演講特別說「我是台灣人」，台下朝野立委紛紛起立鼓掌，他也非常高興。

為了本次會面，行政院特別準備了捷克產的啤酒。（行政院）

蘇貞昌說，他身為行政院長要在立法院進行施政報吿與立委質詢，但立委從未給他如維特齊一樣熱烈的掌聲，使他非常羨慕。而他為了與維特齊的會面，還特別在商店購買由捷克生產的啤酒，認為這也顯示捷克對台灣的龐大影響力。

蘇貞昌表示，捷克是台灣在歐盟投資的重鎮，台灣在捷克有10多億美元的各式投資，更在當地創造上萬個中高階就業機會，他將鼓勵台商到捷克進行更多投資，尤其是2021年捷克實施避免重複課税與逃税協定，這將鼓勵台灣加碼投資捷克。蘇貞昌也感謝捷克過往兩年對台灣參與世衛的支持。

維特齊則說，他希望這次訪台能搭建起台捷兩地的橋樑，台捷能就兩地學生學習、醫療衛生、網路安全、農業等議題合作。維特齊也感謝台捷兩地網民與記者支持他的訪台之旅。