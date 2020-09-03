【港版國安法】台港策進會預算增8倍　陸委會：照顧港人在台生活

「鋼板國安法」推出後，台灣方面於陸委會在所屬的台港經濟文化合作策進會下，設立專責的「台港服務交流辦公室」，協助港人赴台等事項。辦公室自7月起營運。 策進會公布的年度預算書顯示，台港策進會明（2021）年預算暴漲至4108萬元（新台幣，下同，約合1084萬港元），是2020年度491萬元的8倍。 對此，陸委會3日表示，這些費用是協助政府辦理關心港人在台生活等相關的費用。

9月3日，台陸委會舉行例行記者會。陸委會發言人邱垂正談及台港策進會預算暴增，他表示，這些費用是來讓辦公室能夠正常運作，以協助政府辦理關心港人在台就學、就業的生活照顧以及輔導等相關的費用。

陸委會發言人邱垂正。（楊家鑫／多維新聞）

近期出現許多港青偷渡赴台尋求庇護。有媒體提問，陸委會不鼓勵香港人非法來台，但偷渡者負擔完刑事責任後，政府會否將他們遣返回香港，還是能留下來取得援助？

對此，邱垂正表示，目前外界的各種傳聞與訊息，陸委會認為都有其特定目的，可能對整個機制或個人造成傷害。

他強調，「政府對港人已經有各種人道救援機制，只要符合相關條件，都會給予必要的人道援助，我們不針對任何個案加以說明」。

禁止台中央機關人員參與「海峽論壇」

此外，大陸將於9月中旬舉辦「海峽論壇」，並已開始邀請台人前往及透過視訊等方式參與。對此，邱垂正表示，「海峽論壇」是中共大型對台統戰平台，歷年來藉此拉攏及分化台灣，以達其「一中」政治目的，宣傳統戰成果，傷害台灣社會。

針對港人偷渡傳聞，陸委會不願證實，僅強調只要符合相關條件，都會給予必要的人道援助。圖為陸委會主委陳明通在台港服務交流辦公室揭牌儀式致詞。（楊家鑫／多維新聞）

邱垂正提出台政府的四大立場，一是禁止地方政府、人民或團體與陸方在台辦理「海峽論壇」相關活動，不希望台人透過視訊參加；二是禁止中央機關人員參與，不樂見地方政府與會，奉勸台人或團體勿輕易參加；三是禁止機關個人或團體，以任何形式參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」；四是台政府已完成「國安五法」及《反滲透法》等修訂，提醒台人從事兩岸交流時避免觸法。

邱垂正表示，呼籲台灣各界切勿配合中共對台統戰操弄，共同維護國家主權及自由民主，另提醒赴陸交流人士返台需嚴守防疫隔離規定。

早前傳出消息稱，台灣前立法院長王金平9月將率領130多人赴廈門參加海峽論壇，並有機會與大陸政協主席汪洋會面。有記者問，此舉是否可能違法？邱垂正表示，是否違法，要看他後續實際參與的行為。