台英將舉行貿易談判　台外交部長：台英貿易太棒了

英國國際貿易部貿易政策副部長韓斯（Greg Hands）在英國下議院應詢表示，2020年秋天，英國將與台灣舉行舉行年度貿易談判（annual trade talks），台灣與英國一樣，通過自身在世界貿易組織成員的身分，致力實現與英國相同的自由貿易和市場價值，英國期待在即將到來的貿易談判中加深與台灣的關係。 對此，台灣外交部長吳釗燮於當地時間9月4日在Twitter大讚韓斯「答得出色」，並在文末標註「台英貿易太棒了」。

吳釗燮在Twitter上分享這段英國國會議員惠勒（Heather Wheeler）與韓斯的質詢影片，大讚惠勒問得好、韓斯回答的出色，並感謝英國國會台英小組成員的支持，同時感謝韓斯認同台灣是自由貿易及對抗疫情的夥伴，並在文末標註「台英貿易太棒了」。

台灣總統蔡英文早前在9月2日出席「2020歐洲日晚宴」，提及台灣與歐盟都遭逢疫情帶來的挑戰，值此關鍵時刻，雙方都有機會重新思考佈局整體國際供應鏈和經濟策略，期盼能借由洽簽雙邊貿易協定（BIA），為彼此更具體堅實的夥伴關係開啟機會之窗。

駐台的歐洲經貿辦事處並在9月3日發出新聞稿，宣布將於9月22日舉辦「投資歐盟論壇」，稱新冠肺炎和貿易戰改變的人類的生活，也改變了全球貿易，為因應變局，全球供應鏈正積極重組，歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、台灣經濟部長王美花、外交部長吳釗燮聯名邀請台灣企業，前往歐盟投資，佈局歐洲市場，「連接歐盟，鏈接未來世界」。