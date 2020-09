台外長吳釗燮：台美簽署雙邊貿易協定時機已趨成熟

台灣外交部長吳釗燮於美東時間9月10日上午11時以預錄影片方式,向美國「亞特蘭大國際關係協會」(Atlanta Council on International Relations, ACIR)發表線上演說,主題為「邁向更緊密堅固之台美經貿夥伴關係」(Toward a Better, Stronger Economic Partnership between Taiwan and the US),呼籲各方支持更緊密的台美經貿夥伴關係,台美展開雙邊貿易協定(BTA)談判將是一個絕佳起點。

台外交部長吳釗燮發表主題為「邁向更緊密堅固之台美經貿夥伴關係」線上演說,呼籲各方支持更緊密的台美經貿夥伴關係,台美展開雙邊貿易協定(BTA)談判將是一個絕佳起點。 (台灣外交部提供)

吳釗燮表示,台灣最近宣布放寬對美牛美豬的進口限制,台灣相信這關鍵一步,將是台美更緊密的經濟夥伴關係的重要起點。他稱,台灣在全球經濟扮演重要角色,與美國的貿易投資關係極為密切,美國是台灣第二大貿易夥伴、第二大出口市場及第三大進口市場,台灣人口雖然只有2,300萬,但卻是美國第十大貿易夥伴,2019年台美雙邊貿易總額高達870億美元,「這些亮眼數字也還只是台美雙邊緊密經貿關係的一部分。」

吳釗燮說,台美兩國企業長期以來是相互合作,彼此信賴、可靠的夥伴,比如台灣每年籌組企業代表團赴美參加投資高峰會,或是採購價值數十億美元的優質美國農產品。他稱,台灣是美國農產品的第七大出口市場,以人均消費量計算更是排名全球第二。

吳釗燮強調,從投資觀點來看,越來越多台灣公司在美國投資並創造當地就業機會,比如台積電公司(TSMC)最近宣布投資120億美元在亞利桑那州建造晶圓廠。他暗示,「與某些國家不同」,台灣擁有開放、以規範為基礎的商業環境,使台灣與美國的關係更加緊密。

美國國務次卿克拉奇(Keith Krach)於17日訪問台灣三天,主持「台美經濟與商業對話」。一旦成事,將會是繼衛生部長阿扎爾(Alex Azar)後,再有華府高層訪問台灣。(資料圖片)

吳釗燮進一步指出,台美簽署雙邊貿易協定的時機已趨成熟,若干美國友人認為台美雙邊貿易協定的主要阻礙之一,在於台灣法規限制美國牛豬進口,而為了展現台灣的強烈決心,台灣政府於8月28日宣布要解除這些阻礙,美方的回應相當正面,比如美國副總統彭斯(Mike Pence)、美國務卿蓬佩奧、美商務部長羅斯(Wilbur Ross)、農業部長普度(Sonny Perdue) ,以及美國國會民主、共和兩黨領袖均表肯定,如同蔡英文所說,這關鍵的一步將為台美更全面的經濟夥伴關係揭開序幕。

吳釗燮再次強調,台灣放寬對美牛豬進口的限制是重要的一步,反映台灣承諾解決待決議題並推動雙邊貿易協定。無論從經濟或戰略的角度,這都為印太地區的理念相近國家樹立典範。他總結,2020年是充滿挑戰的一年,中美貿易戰和肺炎疫情改變了全球經濟秩序,並加速了全球供應鏈的重組,此時正是加強台美經濟夥伴關係的良機。

據台媒早前報道,美國國務院次卿克拉奇(Keith Krach)將於9月17日至19日訪台,主持「台美經濟與商業對話」(US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue)。台灣外交部表示,目前台美雙方還在就對話形式、議題,相關工作安排等進行磋商。