台灣南投縣水庫無預警放水　露營遊客3死1失蹤

台灣南投縣仁愛鄉武界壩今日（13日）無預警放水，造成下游4名露營遊客慘遭暴漲溪水沖走，包括2名大人2名小孩。搜救人員先後找到1名男童及其母親的遺體，以及1名女童遺體。另有1人仍然失蹤。

據台媒報道，來自台中市的2個家庭共6人，昨日（12日）下午前往仁愛鄉武界部落知名景點「一線天」附近的濁水溪支流栗棲溪床露營，疑似今天凌晨4時許，上游的台電萬大發電廠放水發電，6人走避不及，其中有2大2小遭大水沖走；未被沖走的兩人中，1名父親是自行游上岸，另1人是因睡在車上才倖免於難。

南投縣消防局接報後，緊急出動多名警消、義消，以及仁愛分局武界派出所、當地村民等多人，沿濁水溪河床下游搜尋。

消防局表示，被通報的失蹤者總計4名，為2家庭中各1大1小，分別是48歲陳姓女子和其7歲兒子，以及53歲盧姓男子和其12歲女兒。救難人員先在下游尋獲7歲賴姓男童遺體，隨後又找到其母親遺體，及另一名12歲女童遺體，女童父親仍下落不明，警消持續搜救。

圖為涉事台電武界壩。（中央社）

台電公司事後發布新聞稿，承認武界壩閘門清晨4時12分和5時8分兩度異常自動開啟，不排除是因為電動閘門故障所致，台電值班人員發現後通報並關閉全數閘門控制電源，目前仍在調查異常原因。台電同時指出，武界壩下游濁水溪設有警示牌，告知民眾不得進入及從事活動。

（綜合報道）