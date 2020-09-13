台媒稱解放軍軍機再進入台防空識別區　美軍機同日飛越台灣西南角

台灣國防部上周四（10日）表示，解放軍在台灣西南方海空域進行大規模軍事演訓，蘇30、運8、殲10等多型多架次戰機於9日和10日分別進入台灣西南防空識別區（ADIZ），演訓區距離台灣最近僅90海浬（約167公里）。 據台灣《自由時報》引述軍事愛好者消息，今日（13日）上午再有解放軍軍機進入台灣的防空識別區。對此台空軍官員表示「全程監偵掌握」，強調除非有特殊狀況，否則依例不公布。

台空軍官員下午接受台媒採訪表示，針對台灣的海空情動態，空軍都會持續進行戍守空防的責任及義務，並運用聯合情監偵全程掌握台灣周邊狀況，除非有特殊的情況，否則不會主動公布相關動態。

另一方面，根據追蹤軍機動態的Twitter帳戶「CANUK 78」，美軍一架專責空戰管理、指揮控制與情報偵察的E-8C聯合星指揮機，上午從巴士海峽經台灣的防空識別區西南角飛往南海偵察。

另據追蹤飛機動態的Twitter帳戶「Aircraft Spots」透露，最新式戰場偵察機「阿提米絲」（Artemis）偵察機等美國軍機近日屢現蹤南海，而E-8C指揮機在上周五（11日）已被發現穿越巴士海峽，現蹤台灣南方海域。另外，美國太平洋空軍同日宣布，4架B-1槍騎兵戰略轟炸機抵達關島安德森空軍基地。

此外，9日剛回到日本橫須賀的列根號航母在11日出港，美軍第七艦隊透過Facebook透露，馬斯廷號神盾艦（USS Mustin ，DDG 89）將隨行進行油料補給，並宣稱航母攻擊小組提供一支戰鬥準備部隊，要保護美國及其盟友在印度太平洋的海上共同利益。

不過帖文並未指出列根號將前往何處執行任務，僅透露美軍太平洋指揮部本月將在關島和馬里亞納群島水域，進行「關島勇敢之盾」演習，列根號將一同操演，目前並沒有往台海航行的跡象。

（綜合報道）