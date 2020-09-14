【海峽論壇】未等到公開道歉　國民黨：不以政黨形式參加海峽論壇

國民黨今天（14日）下午由文傳會主委王育敏召開記者會表示，國民黨不以政黨形式參加海峽論壇。

王育敏表示，國民黨之前是要為兩岸和平對話開一扇窗，為民間的互相交流努力，所以原本在8日宣布由王金平帶團出席，但因為近日央視的節目出現不當的「求和說」，已經讓交流的美意變調，衡量目前兩岸的整體氣氛，不利雙方的交流對話，「國民黨宣布第十二屆海峽論壇，國民黨代表團不以政黨形式參加」。

王育敏強調，兩岸關係目前非常複雜敏感，任何不當的行為都會得到傷害，國民黨主張兩岸應該基於對等尊嚴交流，未來國民黨會持續為兩岸對話來努力，國民黨也感謝兩岸雙方單位和人士對此次活動的付出和努力。

王育敏表示，央視出現不當求和說，台灣媒體的輿論和民意反彈都是非常激烈的，在這樣的情況之下，兩岸交流的美意已經變調，現在整體氛圍非常不利雙方的交流對話，所以國民黨不以政黨形式參加。對於是否只有收到書面道歉但沒有公開道歉而取消行程，國民黨大陸事務部主任左正東表示，目前並沒有收到書面道歉；他強調，在這樣的氣氛下國民黨還出團，可能會引起兩岸民意的衝撞。

據台媒報道，國民黨作出這項決定，是黨主席江啟臣與王金平達成高度共識。王金平今日受訪時表示，「黨不去，我就不去」，自己不會以個人名義赴陸。對於是否有成員以個人身分參加，王育敏表示，其他黨員用個人身分參加，這是實行長達12年的活動，所以他們還是可以用個人身分出席。

國民黨原計劃派立法院前院長王金平，率團出席將於19日在福建舉行的海峽論壇，被大陸央視旗下的「央視頻」形容為「赴陸求和」，事件引發爭議，讓國民黨是否赴海峽論壇產生變數。國民黨主席江啟臣早前表示，國民黨需要相關的當事人有一個公開道歉，否則包括是否不參加論壇，不排除任何打算。不過，及至目前，還未有相關人士作出道歉。