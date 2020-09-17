美次卿訪台不涉經濟對話　台中央社：準備工作不及

美國國務院證實，國務院次卿克拉奇（Keith Krach）將於當地時間9月17日率團訪台。原先外界預期克拉奇此行，將舉行「台美經濟暨商業對話」，但美國國務院聲明僅稱克拉奇將出席台灣前總統李登輝的吿別禮拜，未列經濟對話。 對此，台灣外交部長吳釗燮9月17日受訪時稱，經濟對話由於涉及層面廣泛，台美仍就各層面進行討論，都還在討論當中。吳釗燮發言也間接證實克拉奇此行不觸及經濟對話議題。 台《中央社》引述知情人士稱，台美雙方原先確實希望在克拉奇訪台期間，能正式舉辦雙邊經濟對話，但由於準備工作不及只能作罷。

吳釗燮受訪指出，9月19日的李登輝吿別禮拜，美國國務院派出層級非常高的國務院次卿訪台，台灣對此高度歡迎，從美方派出層級如此高的官員訪台，也象徵台美之間的關係相當緊密。

美國國務院次卿克拉奇。（網絡圖片）

吳釗燮說，至於「台美經濟暨商業對話」，由於涉及層面相當廣泛，台美雙方還在就各層面進行討論，這次美國國務院次卿訪台，台灣相關政府官員都會就相關議題進行討論，為接下來的對話，做好所有必要的準備工作。

台灣總統府發言人張惇涵的說法也和吳釗燮無異。他強調「希望此次與美方代表團面對面交換意見後，能助益後續高階對話的順利展開」。

台灣駐美代表蕭美琴也直指「克拉奇此行不會進行台美經濟與商業對話」。她表示，這次向美方洽排訪團，主要是針對李登輝追思活動，至於經濟對話，因為涉及面向廣泛，台灣駐美代表處正持續與美方就形式、議題、時程進行磋商。相信這次訪團也能先交換意見，對後續經濟對話做更周延的準備跟安排。

吳釗燮說，「台美經濟暨商業對話」，由於涉及層面相當廣泛，台美雙方還在就各層面進行討論。（陳卓邦／多維新聞）

台媒中央社則引述知情人士指出，台灣政府8月初即向美方提出，希望能派官員來悼念李登輝，美方隨後決定派出克拉奇率團訪台。該人士透露，美國政府派出次卿層級官員來台悼念李登輝，超出台灣方面預期，顯示美方對李登輝在台灣民主歷程所扮演角色的尊重。

知情人士稱，台美雙方原先確實希望在克拉奇訪台期間，能正式舉辦雙邊經濟對話，但由於準備工作不及只能作罷。台美經濟對話設立的目的，是要讓台美在產業鏈安全、科技合作及能源領域，能有更具體的討論並達成建設性結果，需要不少事前準備，台灣方面在與訪團交換意見後，決定繼續就未來對話的形式及日期做協調。

據瞭解，陪同克拉奇訪台的美方官員，還有美國民主、人權和勞工事務局助卿戴斯卓（Robert Destro）、美國全球婦女議題無任所大使柯里（Kelley Currie），前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）也是訪團成員之一。