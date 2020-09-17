李家超籲台灣「不要窩藏罪犯」　台陸委會：不接受惡意指控

早前有消息指出，有5名香港示威者經由東沙島偷渡到台灣，香港保安局長李家超稱已向台方查詢，並呼籲，若相關人士涉嫌在港犯罪，台灣「不要窩藏罪犯」，應將其送返香港。 對此，台陸委會發言人邱垂正表示，「有收到港方的查詢，會了解後再說明」。但對於「窩藏罪犯」字眼，邱垂正強調「不接受這種惡意指控」。

對於港人偷渡台灣尋求政治庇護的傳聞，邱垂正不斷重申，台政府不會針對個案說明。（楊家鑫／多維新聞）

此前傳出有5名港人7月下旬從香港偷渡台灣，因船隻故障漂流到東沙島，被台灣海巡人員尋獲，送往高雄安置。台灣媒體人鍾聖雄披露，這些人「還被扣在陸委會手上」，且沒有任何聯絡管道，遑論要和父母報平安。

香港保安局長李家超9月14日指出，港府沒有收到台灣方面任何訊息，也沒收到其家人求助，呼籲台方承擔打擊跨境犯罪的責任，若相關人士涉嫌在港犯罪，「不要窩藏罪犯」，希望台方依法處理涉事港人後，將其送返香港，讓港府依法處理。港警已向台方查詢有關情況，正等候回覆。

9月17日，邱垂正表示，針對5名港人被扣的傳言，陸委會已多次說明，目前外界流傳的各項訊息，陸委會認為或有其特定目的，對整個機制與個人可能造成傷害，所以陸委會不會針對個案對外說明。也呼籲外界不要再做不必要的揣測。邱垂正強調，台政府對於港人已經設有人道援助機制，符合條件者都可以給予必要的人道援助。台灣是自由、民主、法治的社會，台灣支持香港自由、民主，但台灣也是法治社會，且基於安全跟風險的考慮，絕對不鼓勵以非法方式來台。

至於日前兩岸依共同打擊犯罪及司法互助協議，將一名朱姓通緝犯遣返台灣。對此，邱垂正表示，對此，陸委會表達肯定。2006年簽署協議以來，雙方對於通緝犯遣返、調查、取證的合作，仍在持續進行，也有一定成效。陸委會也呼籲陸方，兩岸應在過去既有的合作基礎上，持續溝通互動，才有助於兩岸關係的良性發展，落實協議成果，才能保障兩岸民眾的權益。