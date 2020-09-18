解放軍多架軍機早上頻繁逼近台空域　台軍稱一小時內22次廣播驅離

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）正在台灣訪問，他是美台自1979年斷交後，41年來訪問台灣最高級別美國國務院官員。與此同時，據外電報道，美國即將向台灣推出新一輪軍售，並且是罕見地涉及多達7種主要武器系統。 據台媒報道，解放軍多架軍機周五（18日）早上陸續出現在台灣西南、西部、北部及西北空域，以致台灣空軍一小時內連續發出22次廣播驅離。

台灣空軍在一小時內接連發出廣播，驅離逼近的解放軍軍機，涉及西南空域、西部空域、北部空域、西北空域。（自由時報）

報道指，根據航空軌跡及廣播紀錄，台軍自7時16分起，一小時內接連發出廣播，涉及西南空域、西部空域、北部空域、西北空域，解放軍的飛行高度分別為5700米、7500米、6300米、7000米、8400米。報道又提到，廣播內容一度出現「接近我領空」，而非慣用的「空域」或「ADIZ」，屬相當少見狀況。

實際上，18日稍早時，有媒體詢問大陸國防部，對於美台近期互動頻繁，有何回應？國防部發言人任國強大校表示，解放軍東部戰區當天在台海附近舉行實戰化演練，又強調就是針對當前台海形勢，是維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

另據「東部戰區」微信公眾號在周五發布的消息，解放軍東部戰區組織海空兵力，在台灣海峽進行戰備警巡和海空聯合演練，檢驗多軍兵種一體化聯合作戰水平。

（綜合報道）