【史海鉤沉】26年前假想的「台海危機」預言書：《1995閏八月》

大陸軍機近來多次越過台海中線，而大陸外交部更公開表態稱海峽中線「不存在」；另一方面，台灣媒體於9月20日報道稱，台軍方將「第一擊」的定義修改為「自衛反擊權」，以釐清開火的情況與時機。台海局勢逐漸升温，台灣新黨主席吳成典於9月20日接受《環球時報》採訪表示，兩岸局勢比1996年更緊張。

1996年，解放軍組織了多場軍演。（資料圖片）

回顧1996年台海危機，彼時解放軍多次實施導彈試射與軍事演習，包括三軍聯合的登陸演習。根據台灣軍情局獲取的資訊，當時解放軍的演習隨時可以轉為實戰，台海局勢一觸即發，美、日、東南亞等國紛紛撤僑，美國派遣兩個航母艦隊群至台灣近海。

不過，最終兩岸並未「擦槍走火」，危機還是和平落幕。

雖然現在的國際情勢儼然與1996年不同，但網友在討論兵推和戰略時也不免以1996年為參考。其中，不少人提到在台海危機前的1994年，美籍華人作家鄭浪平在台灣出版的一本「預言書」：《一九九五閏八月：中共武力犯台世紀大預言》（簡稱《1995閏八月》）。該書當時在台灣引起轟動，再版又再版，一年共賣出30萬本，還引領了後續的一波同類題材的「出書潮流」：《中共武力犯台個人求生手冊》、《台灣大滅絕》、《危險的預言：破閏八月的迷思》、《決戰閏八月》、《戰：台灣的最終時刻》、《1997決戰聯合國》……

《一九九五閏八月：中共武力犯台世紀大預言》一書出版於1994年，作者為美籍華人作家鄭浪平。（網絡圖片）

《1995閏八月》書中雖然「預言」解放軍於1995年農曆閏八月（即1995年9月25日至10月23日）武統台灣，不過書中大部分篇幅其實是放在兩岸軍事消長與政治互動、乃至國際情勢的變化，是如何導致解放軍武力攻台的事件發生，作者並於前言中稱這樣的情勢可能在3年內發生，即1995年至1998年。

由於作者並非軍事專家，書中關於解放軍攻台的戰術僅在最後一章中匆匆帶過，主要想定有三：一是解放軍事先派出大量特種部隊滲透台灣社會，於攻台前一刻同時破壞全台軍事重地；二是解放軍以空襲擴大滲透戰果，癱瘓總統府等行政中樞；最後才是以演習名義待命的海空部隊登陸並壓制全島。

台灣軍方日前公布的殲-10在台海飛航畫面。 （台灣國防部供圖）

這樣的想定在當年已招致許多批評，有以軍事角度認為戰術膚淺、戰略荒唐的；甚至有以政治角度認為作者在幫助解放軍散播恐懼的。鄭浪平後於1995年又出版了一本《閏八月震盪》作為答辯，說明自己僅是提出一種假設，並希望台灣對任何可能都做好準備云云。事實上，在後來的台海危機中，確實暴露出台軍缺乏應對長程飛彈能力等弱點，顯示書中認為台軍武備青黃不接的論點也並非無的放矢。

鄭浪平的預言當然沒有實現，《1995閏八月》也迅速退流行，數年後甚至在二手書店中也難找到一本。不過，也有台灣文學家張系國給予正面評價，認為《1995閏八月》準確點出了海峽兩岸矛盾，而此類「預言書」也有助於提醒社會大眾乃至政治領導人進行危機處理，從而預防預言的危機本身發生；從這個角度來看，「預言沒有成為事實，並不是預言的失敗，反而是預言的成功。」