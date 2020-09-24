港府向台方查詢5名偷渡港人情況　台陸委會：傳言無從處理

此前有台灣媒體人披露曾協助5名港人偷渡台灣，至今被扣在陸委會手上，消息全無。香港保安局長李家超曾表示已向台方查詢有關情況，並呼籲台方，若相關人士涉嫌在港犯罪，不要窩藏罪犯，應該送返香港。 對此，台陸委會發言人邱垂正9月24日表示，已回覆港方，港方有關部門從媒體報道得知的相關訊息來詢問台方，「我方無從處理」。並重申，台方不會對外界的揣測或個案加以說明，台方也不接受憑空想象的指控。

9月24日，台陸委會舉行例行記者會。針對大陸國台辦微博近日連續推出九二共識問答，陸委會發言人邱垂正強調，「九二共識已翻過兩岸關係歷史的一頁，國內各界應清楚認清中共對我國主權安全的威脅，團結一致對外，一再附和中共的立場及恐嚇國人只會引發社會的反感」。並呼籲北京當局在「和平、對等、民主、對話」的基礎上，促進兩岸的良性互動。

台行政院長蘇貞昌9月24日也表示，「中國其實不必這麼忙，他只要好好地照顧好自己的國民，讓台海平靜，其實才會更贏得台灣人民的好感，整天飛機、船艦繞台，整天出言恫嚇，就算再怎麼曲弄文字，其實台灣人只有越來越惡感」。

國台辦9月23日起一連7天發布「九二共識問答」，解釋「九二共識」是如何達成，以及其意涵。（截圖）

關於大陸外交部說台灣海峽沒有存在中線，邱垂正則表示，「長期以來，海峽中線作為軍事上互不越界的分隔，是雙方長期實踐並保持和平的默契，我們反對中共對台使用武力的主張，刻意侵犯台灣海域空域安全、破壞兩岸現狀，意圖造成既成事實，升高區域的緊張衝突，這已經引發了國際社會的嚴重關切」。

他表示，「中共當局應自我剋制，切勿徒增事端，衍生自己無法收拾的嚴重後果，我政府將持續與理念相近的國家一起合作，斷絕中共圖謀以任何形式威脅我主權領土與民主體制的狂念妄想」。

另一方面，新黨主席吳成典此前參加海峽論壇時有倡議「一國兩制台灣方案」，海峽論壇也有在台北辦分會場連線，似乎違反陸委會事前宣布的「禁止」事項。

對此，邱垂正表示，吳成典是退離職未滿三年的政務人員，此次經申請許可後赴陸，依規定，返台後應填具赴陸人員返台通報表，向原服務機關或是委託機關通報，陸委會將會同內政部等相關機關，依法進行行政調查，不排除要吳成典說明，至於具體觸犯哪一條法規，要等調查完才能確定。同時已對所謂的台北分會場進行行政調查。

邱垂正表示，中共歷年來藉由拉攏台灣各界人士，發表迎合中共統戰的言論，企圖推進對台統一的政治圖謀。事實上，這類配合中共政治宣傳的作為，並無法獲得台灣人民的認同，這些極少數遭到利用的統戰對象更不能代表台灣的主流民意。

新黨主席吳成典出席2020年海峽論壇，談及一國兩制台灣方案，陸委會強調已與相關單位進行行政調查。（VCG）

此外，有關陳同佳代理人管浩鳴稱將等因疫情封關的台港通關後，再赴台灣與律師碰面討論陳同佳投案事宜，對此，邱垂正重申，台灣刑事警察局跟港方的警務處已建立單一聯繫窗口，「不受疫情影響」。如果陳嫌確定要來台灣面對司法，隨時可以透過這個窗口聯絡，相關事宜已經準備就緒，一切依法辦理。