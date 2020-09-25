台海周邊海域　「反潛暗戰」密集開打中

根據台灣軍方消息來源管道指出，近期解放軍運-8Q反潛機（新高7號）連續4日以上出現在台灣西南空域以及巴士海峽上空來回盤旋偵查，同時間某些航路資訊也顯示，美軍的P-8反潛機、E-8聯合監視雷達目標系統機（J-STAR）等機，也在同一領域徘徊監偵，且台軍的P-3C反潛機、E-2K空中預警機和IDF、F-16V等攔截戰機，也持續在該空域徘徊。

解放軍戰機連續數日出現該區域上空，包括長程重型的殲-16戰機等，也罕見密集出現，似乎為運-8Q反潛機進行戒護飛行，台軍方消息研判，近半個月，巴士海峽到菲律賓海的海底，應該是「相當熱鬧」。

從9月14日開始，美軍印太司令部在關島至馬里亞納海溝（關島至菲律賓海域）地區，進行相當高強度的勇敢之盾（Valiant Shield）演習，且似與台灣同時間展開的漢光36號演習電腦兵推一起同步作業，由於印太司令部將因為新冠肺炎感染而停駛的里根號（CVN 76）航母，從日本橫須賀緊急拉到關島周邊海域，進行演習，而里根號航母打擊群，從日本橫須賀出港之後，一路與日本自衛隊、澳洲海軍聯合進行多項海空操演，整個演習的區域與強度，與此前不同。

美軍9月14日展開的勇敢之盾軍演，在公布完成之後，里根號航母打擊群，繼續徘徊在關島與菲律賓海之間，針對台海局勢進行監視戒備。（The 7th Fleet）

美軍甚至使用兩棲船隻，運送台灣即將採購的HIMARS高機動多管火箭系統，登陸在台灣邦交國帛琉海岸，進行緊急部署且試射火箭驗證戰術，與目前台美合作的整體防禦戰略密切合拍。

由於美國印太司令部出動了龐大的航母打擊群，超過100架戰機和10,000名官兵，投入在此項軍演中，且軍演在9月18日宣吿結束後，卻依舊沒有靜止，整個打擊群兵力駐守關島周邊海域，且於菲律賓海域方面繼續一路進行實戰演習，慢慢以南北航向交互行使，以之字形航路逐漸靠向台灣。

9月14日前，在關島基地整補準備出發參加勇敢之盾演習的美國洛杉磯級核子動力攻擊潛艇，據信可能在台灣巴士海峽與菲律賓海間監視，也與解放軍的空中、海底反潛戰力進行對抗。（INDOPACOM）

此時，台灣剛好公布解放軍軍機多批次、高數量飛越海峽中線，同時間在台灣西南空域也有戰機出現，解放軍也公布轟6-K轟炸機以鷹擊-12超音速反艦導彈、長劍-20巡航導彈，模擬攻擊美軍關島基地的影片，雙方劍拔弩張，在所有媒體界面中猛打「認知戰」，但是悄悄之中，事實上中美之間已經在台灣南端海域底下，已經暗戰許久。

解放軍出動運-8Q反潛機，這是相當罕見的案例，台軍方消息表示，運-8Q是解放軍相當新的反潛機型，此機出現代表解放軍擁有遠程的固定翼反潛機能力，雖然其反潛能力與武裝目前還是未知數，但是對台灣、美國的潛艇都是一大威脅。

而隨着印太司令部部署航母打擊群在菲律賓海周邊，以便隨時應變台海的局勢，美軍的核動力攻擊潛艇也會隨着航母打擊群巡遊於周邊海域，尤其是介於南海與台灣海峽之間的巴士海峽，更可能是中美之間水下角力的重點區域，且更不能排除還有包括日本在內的國家，也有潛艇於近期戰雲密佈間徘徊此區，包括台灣海軍的劍龍級潛艇也可能有活動，故解放軍連續數日派出運8-Q遠程反潛機巡邏此地，搭配解放軍潛艇也於此處活動，與各國潛艇角力，巴士海峽的上空才會如此熱鬧。

潛艇作戰是相當機密的一種戰術，枱面上幾乎不會有任何煙硝味，但是水底下應該相當緊張。台軍在9月22日開放空軍屏東第6聯隊反潛機隊的時候，就透露P-3C反潛機在近期海峽緊張的戰局中，扮演相當重要的角色，除了監控解放軍軍艦的航迹外，最重要的就是收集解放軍潛艇的各式參數，以及和運8-Q反潛機對陣，而由台軍E-2K空中預警機進行海面戰場管理，分派戰機、反潛機甚至直升機至不同區域進行監偵與驅離任務，已經是近月來的互動常態。