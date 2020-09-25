台《科技偵查法》草案引反彈　法律界憂全面監控侵犯隱私

台法務部9月初公吿《科技偵查法》草案，卻因公吿時間過短、條文侵害隱私權疑慮重重，引來台灣在野黨與法律界的反彈。有台灣律師就抨擊，草案對於隱私空間定義太狹隘，還留在用物理空間定義的時代，牴觸大法官釋憲。並質疑，草案允許對非隱私空間人物的監看，如果在公共場合就可以任意監看，未來是否可能大規模在公共場合進行「人臉辨識」，遂行國家偵查作為。

台灣刑事辯護律師協會陳奕廷律師受訪時感歎，台灣民眾會有一種想法，認為「只要為了打擊犯罪，可以讓渡政府一些個人權利」。實際上，類似草案反對聲浪最大的都是法律界。 （楊家鑫／多維新聞）

9月25日，時代力量立法院黨團召開「科技偵查法制修法公聽會」，針對科技偵查法草案，邀請司法院、法務部、國安局、調查局、刑警局、海巡署等政府機關代表，以及台灣人權促進會、民間司法改革基金會、「中華民國律師公會全國聯合會」、台北律師公會等民間團體代表，對草案發表意見。

「中華民國律師公會全國聯合會」的律師李宜光指出，科技偵查的法制化確實有其必要性，但打擊犯罪的同時也要保障人權。他點出兩個疑慮，一是很多核準權不在法官，而在檢察官或司法警察，且只要認為有必要就可啟動監控；二是涉及範圍可能會株連過廣，不僅偵查與收集犯罪嫌疑人資訊，相關人事物在無法規避的情況下也會一併偵查。

他表示，後者例如草案規定「可用非侵入性方式對隱私空間偵查」，每個人的家裏就是隱私空間，用熱像儀偵測父親時，他的女兒可能在洗澡，可能一併被偵測到，尤其這些偵測是長期的，行為軌迹會被收集分析，涉及隱私侵害非常大。

台灣法務部檢察司司長林錦村9月16日表示，科技偵查法草案雖已公告結束，但考量各界意見多，將進行研議後，再送行政院核轉立法院審議。（中央社）

台北律師公會律師王怡婷則指出，根據大法官釋字689號，現在對於隱私權保障的內涵，已經揚棄單純從物理空間來判斷隱私空間的二分法。但草案的隱私空間定義非常狹隘，必須是「具有隱蔽設施之地上物之內部空間，且具隱私或秘密之合理期待者」，甚至還舉例陽台、圍牆內的庭院不算隱私空間。

她質疑，草案允許對非隱私空間人物的監看，如果在公共場合就可以任意監看，未來是否可能大規模在公共場合進行「人臉辨識」，遂行國家偵查作為，都不用受到法律限制。如果檢察官認為「必要」就可以啟動，根本不需要立案就能動用，對於人民隱私權保障非常不重視。

台灣刑事辯護律師協會律師陳奕廷也認為，草案規定得從隱私空間外對內的人事物進行非侵入性監看、拍照、錄影等長時間調查。國家儼然成為隱形人在旁邊看着你吃飯、上廁所、洗澡，這是人權嚴重的侵犯。原則上應該全面禁止，即便要開放也應有極為嚴格的標準。

司法院代表也點出許多草案的隱憂，包括2個月內的GPS追蹤只要檢察官許可，監督如果沒有做好，就成為空白授權；使用木馬程序入侵手機電腦，如果只能用人工區分辦案有關的通訊資訊與無關的個人隱私，就會有侵犯隱私的問題等。

該代表也認為，應該也要思考「人臉辨識」是否可以列入監控手段，是否有些侵害權利太深的手段應該禁止。

台北律師公會王怡婷律師質疑，草案的規範可能讓「人臉辨識」成為國家偵查手段，是否應該考慮在法案中排除特定偵查手段。（楊家鑫／多維新聞）

另一方面，與會的各執法機關則紛紛表達對於科偵法的期待，強調在查緝海上走私毒品、盜採海砂、盜採山木、打擊製毒工廠、快速追緝擄人誘拐等方面，將如虎添翼。並稱「相信如果遇到擄人勒贖，台灣民眾都會願意同意動用這些手段。如果民眾還期待我們偵查犯罪，希望支持這個法案」。

法務部代表則重申，會兼顧犯罪調查與人權保障，在兩者之間取得均衡點。草案公吿前也經過國內外文獻蒐集、10次學者專家會議，並與司法院等機關開過會，絕非倉促上馬。