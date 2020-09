全球市長聯盟將台灣城市標示為「中國」　六都市長齊抗議

據台媒9月27日報道,「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)將台灣城市的會籍名稱由「中華台北」(Chinese Taipei)改為「中國」(China),甚至好幾位市長名稱都還沿用前任名字,遭到包含台北、新北、桃園、台中、台南、高雄6個直轄市全部表示反對。

台北市長柯文哲對該聯盟官網擅自將台灣包含台北市等6城市會員名稱更改為「中國」一事感到遺憾,也表達嚴正抗議,目前正在積極交涉,要求更正,若沒有善意回應,不排除退出全球市長聯盟。

全球氣候與能源市長聯盟官網當中,點選中國國籍,僅有7座城市,除了香港以外全都位在台灣。(全球氣候與能源市長聯盟官網)

民進黨執政的高雄市政府則表示,為捍衛台灣在國際的主體性並避免引起不必要的政治紛爭,高雄市環保局已透過ICLEI東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心(ICLEI KCC),與ICLEI位於歐洲總部的秘書長及行政副主管等人取得聯繫,嚴正表達台灣不是中國的一部份,要求要正名改回來。高雄市政府重申「我們不會接受國際社會或組織任何矮化台灣的作為」。

民進黨另一執政城市桃園市政府稱,9月26日發現國際組織該聯盟官網將台灣加入聯盟的城市國籍標示為「中國」後,第一時間就聯繫地方政府永續發展理事會(ICLEI),表達桃園市政府不會接受任何國際組織矮化台灣的立場。桃園市府也積極與位於比利時布魯塞爾的GCoM秘書處總部溝通與營運顧問柯恩(Marshall Cohen)聯繫,由於適逢周末假期,除先以email傳達意見,在當地上班日時也將以正式信件表達市府立場,嚴正要求將台灣城市國籍正名。

而民進黨長期執政的台南市長黃偉哲則稱,台南市從加入ICLEI及各國際組織以來提報任何項目或競賽,均以「中華台北」(Chinese Taipei)註冊,有權利且強烈要求,「不管世界各處發佈的任何文件,我們所代表的國家就是Chinese Taipei」,台南市政府堅定抗議,並要求該組織應立即糾正這個錯誤的訊息。

台南市長黃偉哲27日表示,「全球氣候與能源市長聯盟」更改台灣城市標示且改變會員資格,無法理解也難以接受這種走時代逆流的做法,希望市長聯盟再好好思考。(中央社)

國民黨執政的新北市政府指出,絕不能接受「市長聯盟」矮化我國格,已在9月15日即發信向市長聯盟位於比利時布魯塞爾秘書處表達立場並要求更正,惟迄今仍未收到回覆或更正,將持續與其他城市共同爭取,以維護國家主權,市長侯友宜稱,「不希望矮化我們,更不希望認為我們屬於哪裏,給我們錯的地方」;同樣是國民黨執政的台中市,市長盧秀燕則強調,台中市申請加入該聯盟至今,國籍均以「Chinese Taipei」名稱加入城市組織。此次「全球市長聯盟」在網頁上標註「台中,中國」的名稱顯為錯誤,呼籲「市長聯盟」儘快更正,以利後續參與「市長聯盟」活動,否則不惜退出聯盟。

由於此次是台灣不分藍綠白黨派,罕見展現一致立場,受到台灣輿論不少關注,但是據瞭解,「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)並沒有任何一座中國大陸城市,在「中國」國籍欄目下,僅有台灣6個城市及香港在內。