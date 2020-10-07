大陸若攻台美國會否防衛？　蓬佩奧：美國采一切行動緩解緊張情勢

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月6日接受日媒專訪時，被問及若北京武力攻台，美國是否提供防衛？蓬佩奧並未直接回應，而是表示，美國會採取一切措施緩和區域緊張。他又表示，美國與台灣、日本，仍持續是安全保障的好夥伴。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、日本外相茂木敏充、澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）當地時間6日傍晚出席在日本東京舉行的四方安全對話（Quad）。

蓬佩奧當日接受《日本經濟新聞》訪問。《日本經濟新聞》詢問蓬佩奧，他是否希望訪問台灣？對此，蓬佩奧表示，美國長期與台灣建立關係，美台擁有共同價值觀，蓬佩奧隨即又談及相關問題：「但是很令人遺憾地，中共對此強烈抗拒，原本承認香港能維持50年高度自治，中國卻罔顧承諾」。

記者問及，如果中國大陸對台灣發動進攻，美國是否會防衛台灣？蓬佩奧說，美國盡一切可能緩解緊張局勢，美國不是追求紛爭，而是追求和平，該感到羞恥的是中共。他批評稱，中共除了與越南的關係之外，日本的航空自衛隊在釣魚島周邊海域上空也不得不頻繁地緊急升空，以因應中國軍機，在喜馬拉雅山附近發生的事情（中印軍事衝突）就是中國霸凌的做法，這不是大國該有的行為。

蓬佩奧還說，面對中國，美方已經意識到不能採取綏靖政策。「如果每次中共在世界各地採取行動時，（各國）都跪下，就會發現自己不得不頻繁下跪。所以我們已經和盟友進行了嚴肅反擊。」他表示，美國面對中國壓力採取了行動，且美國與台灣、日本仍持續是安全保障上的好夥伴。

對於蓬佩奧的發言，中國駐日使館發言人指，蓬佩奧屢次編造涉華謊言，惡意製造政治對抗，再次敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對中國無端指摘攻擊，以建設性態度對待同中國的關係。