【雙十講話】國民黨：蔡英文避談美豬進口等議題　不符合民意

針對台灣總統蔡英文今日（10）日上午發表演說，國民黨表示，蔡政府大談台灣防疫成果，卻避而不提民眾切身相關的萊豬（含萊克多巴胺的豬肉）進口、司法改革、勞保年改等議題，令人失望。 對於蔡英文指朝野政黨應為了自由民主的價值團結，國民黨則呼籲蔡英文，高達六到七成民眾反對萊豬進口，蔡英文應本着民主價值，回歸主流民意，聆聽民眾與在野黨聲音，停止萊豬進口錯誤政策。

國民黨認為，台灣防疫成績有目共睹，但這段期間也衍生許多爭議，例如近日口罩國家隊被大陸口罩混充、感冒疫苗不足等問題，政府仍要多加註意，防疫的後半段絕不能失守。至於蔡總統所言對疫情後的新台灣經濟超前部署策略，也期待能看到政府除了口號，也能拿出有效提升台灣經濟的新做法。

中國國民黨表示，蔡政府大談台灣防疫成果，卻避而不提民眾切身相關的萊豬進口、司法改革、勞保年改等議題，令人失望。（陳卓邦／多維新聞）

對於蔡英文演說中談及「積極作為參與區域合作」，國民黨認為內容非常空洞，除一再端出超前部署、價值同盟等名詞外，並未提出目標與方向的清晰闡述，也沒有具體成果的說明。國民黨質疑，蔡總統所謂「積極參與區域及國際的多邊合作和對話」，除馬政府時期即已建立的全球合作訓練架構（GCTF）外，到底有哪些新突破？在台灣區域經濟整合的策略與願景方面，又有哪些明確主張？對於當前台灣加入CPTPP與 RCEP的挑戰，竟完全避而不提。

國民黨指出，在台灣失去7個邦交國以及國際組織活動的參與接連遭遇挫敗後，台灣應如何突破困境，以「積極作為參與區域合作」？實際的解方到底為何？針對這些關鍵問題，在蔡總統的演說中完全避重就輕，顯然蔡英文根本無意正視這些問題核心。

有關蔡英文強調強化國防，國民黨表示，維持兩岸和平與台海安全，絕不能只靠軍備與武力，政府除了提升軍備，也應考量非軍事的方法跟手段，期盼兩岸執政者能開啟對話，追求台海和平及區域穩定，這是大家共同的責任。

對於蔡英文呼籲穩定兩岸關係，和希望開啟兩岸對話，國民黨指出，這一直是國民黨一貫的主張。國民黨呼籲大陸方面採取進一步行動, 落實大陸領導人所說的不稱霸，在兩岸關係上求同存異、相互尊重。此外，蔡英文呼籲兩岸開啟對話，但對海峽論壇事件的做法，卻與此相背，令引戰者成為英雄，溝通者被污名打擊。「若蔡總統真有心要開啟兩岸對話，應該要從自己改變起，也應該嚴格約束民進黨人士，不要再動輒傷害為兩岸對話付出的同胞，以彰顯維護兩岸和平的決心。」

国民党表示，维持两岸和平与台海安全，绝不能只靠军备与武力，政府除了提升军备，也应考量非军事的方法跟手段。（陈卓邦／多维新闻）

國民黨又指出，蔡英文強調朝野政黨應該為了自由民主的價值團結，卻忘了她日前蠻橫宣布開放瘦肉精美豬，徹底背離了民主精神；各方民調都顯示，高達六到七成民眾反對萊豬進口，呼籲蔡總統應聆聽民意與在野黨聲音，在這個議題上實踐民主，回到主流民意。

在主權議題上，國民黨支持台灣爭取更大國際空間，但遺憾的是，民進黨四年多執政下，台灣的國際空間確實更為倒退縮減，也期待蔡總統拿出實際作法，真正提升台灣的國際空間。

國民黨強調，蔡英文說「勞工是心中最軟的一塊」，但對於攸關千萬勞工權益的勞保年改問題，卻在演說中隻字未提；根據勞動部精算報吿，勞保基金恐怕於2026年破產，對於未來如何以具體作為保障勞工權益，蔡總統實在欠全國勞工一個說明。

國民黨強調，司法改革是日前民調顯示民眾對蔡政府施政最不滿的領域，包括日前弒母剁頭、鐵路殺警案都判無罪，引發社會高度爭議，民眾也極為關切司法改革的方向為何，蔡英文卻未能借着這次重要的演說機會對國人說明，再次讓人民失望。