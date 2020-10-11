【雙十節】搜索「民國建立」　Google竟回答「1949年12月7日」

昨日（10月10日）是台灣每年一度「雙十節」，即是「中華民國國慶日」。這一節日是為了紀念1911年10月10日武昌起義，繼而推翻清朝建立民國。 如今，節日剛過完，台媒發現道，在Google搜索「中華民國建國時間」，搜索結果最上方赫然顯示一個資料卡，上載「建立時間1949年12月7日」——而這一時間剛好是國民政府在內戰中決定撤往台灣的關鍵之日。

Google搜索時顯示的資料卡，由於是由Google收集，資料未必真確，因此在卡片旁附有「提供意見」的選項，供網民指正，並在Google審核通過後予以更新內容。台媒《ETtoday》認為，這項資料疑似是因為遭人竄改，才會顯示錯誤。

歷史資料照：國民政府大批官兵從海上乘船逃往台灣。

中華民國南京臨時政府於1912年1月1日成立，孫中山為首任臨時大總統；1949年國民政府在內戰中失利，12月7日由蔣介石指示行政院召開緊急會議，電令中央政府遷往台灣台北。行政院翌日召集緊急會議，決議遷往台北，包括五院院長、各部會首長的中央政府各級官員紛紛離開成都飛抵台北。12月10日，國民黨總裁蔣介石從四川成都飛往台北。

香港01記者將Google搜索設定中的地區分別設為香港和台灣，實際測試發現，截至下午5時半，在Google搜索「民國成立」、「民國建立」、「中華民國建立」等相關字眼，都會跳出名為「台灣／建立時間」的資料卡，上書「1949年12月7日」。而搜索「雙十節」、「中華民國國慶」等字眼，則一律顯示為「10月10日」。

繁體搜「國慶」顯示10月10日

另外，記者發現，在台灣版Google以簡繁體字搜索「國慶」或「國慶日」，都會得到「10月10日」，在香港版則只有以簡體字搜索才會得到「10月1日」，以繁體則顯示「10月10日」。

（綜合報道）