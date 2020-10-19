台灣亞運跆拳道金牌選手三度染毒　遇警方盤查欲吞毒滅證被捕

曾獲2010廣州亞運跆拳道金牌的中華台北選手魏辰洋（28歲），去年10月及今年7月曾被警方查獲持有毒品。 據台媒披露，魏辰洋9月26日再度遭警方執行路檢，被發現其副駕駛座有含安非他命（俗稱「冰毒」）的「毒咖啡包」，身上口袋內則有氯胺酮（俗稱「K仔」）1.71克，警方訊後依毒品罪嫌將他移送。

據了解，上月26日凌晨0時許，警員在新樹地下道執行路檢勤務，發現魏男所駕駛一輛自小客車形跡可疑，警員從車窗發現副駕駛座墊疑似有白色粉末，於是將魏男請下車受檢。

警方在魏辰洋的身上及車上查獲毒品。（網上圖片）

魏男在掏口袋物品時，一包白色粉末露出，魏男企圖將粉末吞入口中，經警員及時上前阻止，才沒讓他得逞，經檢驗發現白色粉末就是毒品「K仔」，另外在車內也搜出一包「毒咖啡包」，警方立即將他上銬逮捕。

據報道，魏辰洋供稱毒品是在夜店取得，且吸毒後才開車上路，K他命是磨粉加入香煙中吸食，又指自己沒有使用「毒咖啡包」。

魏辰洋去年10月9日在台中市就被警方查獲15包共54粒新興毒品「梅錠」，送驗內含安非他命0.53克，由於魏辰洋尿液送檢呈陰性，無吸毒反應，案經審理，今年2月輕判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元；及至今年7月24日，他又在新北市遇警路檢，被查獲持有「K仔」。

魏辰洋曾被視為跆拳道界「台灣戰神」朱木炎接班人，出生於跆拳道世家，父親魏瑞賢在南投縣開設跆拳道館，從小學3年級開始接受訓練，數次在全中運跆拳道項目摘金，18歲初次征戰2010年廣州亞運，就為中華台北隊斬獲一面金牌。魏辰洋成名甚早，近年因捲入向地下錢莊借錢不還及毒品案引來不少爭議。

（綜合報道）