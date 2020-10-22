台立法院長游錫堃投書泰晤士報：「一帶一路」輸出「腐化專制」

當地時間10月21日，台灣立法院長游錫堃在英國《泰晤士報》（The Times）發文，稱中國大陸以「戰狼」外交脅迫他國，更利用「一帶一路」倡議輸出「腐化及專制」，

文章題目為「只有民主國家攜手，才能挫敗北京的野心」（Only a democratic alliance can thwart Beijing』s ambitions）。游錫堃在文中提到，近幾周「中國持續施壓台灣」，大陸外交部宣稱台海的兩岸中線不存在，共軍2020年已至少49次越過中線，更再三威脅對台灣動武，並連番展示軍事力量，甚至在台灣雙十節舉行大規模入侵演習。

游錫堃表示，過去數十年來，台灣歷經中共的文攻武嚇，中共通過施壓，以阻擋台灣參與國際社會，當前新冠肺炎侵襲全球，台灣卻未受影響，這也顯示台灣模式的防疫成效。

游錫堃又稱，中國以「戰狼」外交脅迫他國，更利用一代一路倡議輸出腐化及專制主義，如今民主國家更注意中國行動，並認清中共以反民主手段正逐步侵蝕全球自由民主世界，他覺得這是正面的發展。

游錫堃也以先前捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台為例，即便訪台受到中國強烈反對及威脅，但維特齊依舊不動搖，更有70名歐洲議會、法國、德國、美國等各民主國家國會議員，聯名發表聲明力挺捷克訪團來台。

游錫堃表示，面對中國對於捷克團訪台的威脅，當時歐盟、法國、德國及斯洛伐克等國政治領袖仍陸續仗義執言，公開反駁中國，這都顯示歐洲對於中國態度正在改變，也顯現民主國家共同挺身對抗中國霸凌，已成一股潮流。