為攔截大陸軍機　台空軍已出動超過三千架次

台灣國防部副部長張哲平於10月22日在台灣立法院備詢時表示，解放軍戰機、台灣空軍攔截比例約為1：2.13。相關資料指出，截至10月21日為止，台灣空軍共出動3,345架次戰機，較9月28日2,972架次，又增加373架次。 此外，對比2019年，台灣空軍2020年為因應大陸軍機繞台增加的成本，預計約為6.3億元（新台幣．下同）。

台灣軍機跟監解放軍戰機。（台灣國防部）

台灣空軍參謀長黃志偉指出，為了因應大陸軍機繞台，2020年1至9月，將台灣所有主力戰機以及其他支援戰機加起來，光維護跟油料成本，就增加4.7億元；若大陸軍機繞台次數按照目前的趨勢，預估2020年全年，台灣將比去年多耗費6.3億元。

質詢的民進黨立委高嘉瑜表示，依照她手上的資料，台灣監控大陸軍機的成本，目前加起來已達312億元，但2019年台灣國防部總預算僅約3,580億元，若大陸軍機繞台頻率趨勢不變，可能會對台灣國防預算造成影響，她詢問台灣國防部，待美國總統大選落幕後，大陸軍機是否會延續現在的行為。

張哲平坦承，大陸軍機繞台對台灣空軍的勤務及預算，「跟我們當初的預估有落差」，對台灣國防部的預算確實造成影響。至於大陸軍機在美國總統大選結束後的行為，他以近來的觀察稱，雖然大陸軍機在台灣西南空域，或其他的演訓活動，頻率上跟以往都有增加，但狀況軍方都有掌握，目前狀況還算正常，認為大陸軍機未來在台海周邊的演訓，仍會繼續維持。

張哲平也說，台灣國防部已將今年的經驗，反應在2021年的預算裏頭。據台灣國防部官員報吿，2021年的預算，按照現在整體的區域情勢，台灣在維修保養部分，增加20億元預算，油料部分則增加10億元部分，加起來約增加30億元。