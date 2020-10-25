台中15歲少女失聯4日被尋獲　全裸蓋被躺男網友床「4天都在玩」

台中市一名就讀高一的15歲少女，上周三（21日）整日未回校上課，晚上也沒有回家，家人撥打手機則顯示關機狀態。家屬報案後警方追查發現，少女被其一名男網友騎車載走。 及至昨日（24日），警方於台南找到少女，但離譜的是，當時少女正全裸躺在床上，蓋著棉被看電視，而涉事男網友則在屋外抽煙。男網友向警方供稱，他這4天都帶著少女在台南四處遊玩，當日下午剛剛返回租屋處休息。

少女完全沒有穿衣服，蓋著被子在床上看電視。（ETtoday）

綜合台媒報道，這名少女失蹤後，警方查出將他帶走的29歲南姓男子位於台南永康區租屋處，抵達現場後，南男在屋外抽煙，看到警方上門還假裝找不到鑰匙，最終不敵警方壓力而開門。警員入屋後，赫見少女躺在床上蓋著棉被看電視，欲將2人分別帶離租屋處時，發現少女一絲不掛。

據了解，15歲少女平時喜歡玩網絡遊戲，因而結識在台南當保安的南男。警方調閱閉路電視畫面，發現少女在21日上午7時半，穿著便服在商店附近等人，不久後南男騎車出現，把少女載走，兩人一路抵達台南。南男母親獲悉後表示，兒子1年多來都沒有回家，亦不與家人聯繫，對其行蹤一無所知。

台媒報道指，少女家屬提供她與南男的聊天截圖，顯示南男與少女以老公和老婆互稱，對話中更不乏「老婆睡覺發出的聲音好性感」、「把妳搞懷孕，妳就可以搬來跟我住了」等露骨內容。警方將南男詢後依「略誘罪」罪嫌函送（即要求其在時限內到案）。

根據台灣刑法，略誘罪是指違反被誘人意思，如施用強暴脅迫手段或以詐欺方法（假藉要介紹工作）等不正當手段，將被誘人置於自己實力支配下，可處1至7年有期徒刑。若意圖性交而犯前項之罪者，處3至10年有期徒刑，得併科新台幣1000元（約合271港元）以下罰金。

（綜合報道）