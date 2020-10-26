微軟宣布加碼投資台灣　蔡英文：美台互利雙贏

微軟今天（10月26日）宣布加碼台灣四大新計畫，預計在四年內可為台灣帶來超過新台幣3,000億元（新台幣，下同，約合812億港元）的產值、三萬個工作計畫，及培養20萬個數位人才。 台灣總統蔡英文今天下午出席「微軟投資台灣新計畫發表記者會」，她向微軟長期看好台灣表達感謝，更稱微軟是願意在台灣投入資源、長期深耕的「重要夥伴」，此次微軟投資台灣的新計畫，可以在各方面強化台美雙方合作的力道，定能為台美帶來互利跟雙贏。

微軟這場加碼投資台灣新計畫，與會的官員及企業人士甚多，除蔡英文外，包括台灣國發會主委龔明鑫、台灣科技部長吳政忠、台灣經濟部長王美花等官員均出席。美國方面則有美國在台協會（AIT）副處長谷立言（Raymond Greene）出席，企業界則包括鴻海、宏碁、緯創、中華電、遠傳等等，都派代表出席與會。

微軟宣布加碼台灣四大新計畫，預計可為台灣帶來逾新台幣3,000億元的產值，蔡英文稱可在各方面強化台美合作的力道，定能為台美帶來互利跟雙贏。（台灣總統府）

微軟公布的四大計畫，第一項為延伸微軟雲端服務足迹至台灣，在台灣設立Azure資料中心。第二項，在台灣設立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，將台灣作為亞太營運中心，設計適用AI、物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設，提供微軟全球資料中心使用。第三項，發動微軟夥伴生態系，攜手資通訊夥伴帶領各產業擁抱5G加AIoT數位轉型大戰略。第四，注入微軟國際級資安資源，高規守護台灣產業鍊。

微軟承諾將為台灣培育超過20萬產業數位人才，全面提升台灣科技強度，打造台灣成為亞洲數位轉型中樞。

微軟強調，微軟在台超過30年，看準台灣作為亞太科技重鎮的實力，近四年投資腳步加速，陸續成立了物聯網創新中心、人工智慧研發中心、微軟新創加速器，如今微軟雲端服務延伸至台灣，將台灣納為全球雲端基礎建設網路之一，更是歷年來最重大投資計劃。預估微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過3,000億台幣經濟產值，創造超過三萬個工作機會。

台灣微軟總經理孫基康在介紹簡報中表示，微軟這些年來在台灣的投資，是發展數位台灣的「五箭齊發」，希望大家可以「Reimagine Taiwan」。（台灣總統府）

蔡英文致詞時則難掩興奮之情，她表示，目前因為疫情關係，全球經濟模式有重大轉變，全球供應鏈也在加速的重組中，在這個關鍵時刻，更是深化台灣跟美國最有利的時機，而台灣在高階硬體制造方面擁有不可取代的關鍵優勢，在資安跟智慧財產權保護方面，也是美國及其他先進科技國家可以信賴的夥伴，美國作為全球高科技龍頭，只要台美雙方結合彼此優勢，在供應鏈重整上加強合作，一定可以為台美雙方，及全球其他科技先進國家，帶動科技飛躍性的進步，並創造巨大的經濟效益。

蔡英文說，微軟繼續在台灣加碼投資，就是在深化台灣與國際，尤其是與美國的有利合作，她相信微軟會是台灣最好的合作伙伴，也會是和台灣攜手打造國際盃的最佳的好夥伴。她又強調，微軟宣布在台新的投資計畫，不但是強化台美合作的重要關鍵，也是攜手打造數位台灣的非常重要里程碑，這些投資可以有效推動台灣雲端產業的發展。她相信透過這次的微軟投資台灣計畫，可以在各方面強化台美合作的力道，為台美帶來互利跟雙贏。