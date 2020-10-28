江蘇台商未感染卻遭「確診」　台灣證實誤將樣本與他人錯置

日前，一名江蘇台商返台後，遭檢測確診新冠肺炎，經台疾管署重新送驗、調查，結果竟爆出大烏龍。 台灣中央流行疫情指揮中心今日（28日）坦承，該名自江蘇返台的個案並未染疫，而是與另一名自法國返台的陽性個案之檢體錯置，才發生這宗烏龍事件。

台灣在10月13日曾宣布新增一名自江蘇返台確診病例，不過該個案在隔日及後續的檢測結果皆呈陰性，而該個案在陸的相關接觸者也未發現陽性病例。10月15日，台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥用「很不幸陰性」描述該個案「由陽轉陰」，引發大陸網民怒火，他隨後解釋「對於國內實驗室是不幸的，並非說該結果對這位台商是不幸」。

台防疫指揮官、衛福部長陳時中坦承江蘇返台確診病例實未染疫，而是實驗室搞錯檢體，會虛心檢討，增加實驗室檢測人力。（中央流行疫情指揮中心提供）

經疾管署調查，台防疫指揮官、衛福部長陳時中在今日（28日）的例行記者會上坦承，該名自江蘇返台遭確診陽性的檢測結果有誤，指該個案於機場留驗之病毒陽性的唾液檢體，經人體核酸鑑定比對結果，是來自另一名自法國入境的台籍男子，判定是實驗室檢體錯置才出錯。

陳時中：不會懲處相關人員

針對實驗室弄混檢體造成的烏龍事件，陳時中表示，會對台灣的檢測流程進行檢討和除錯，希望事件能帶來警惕，但強調不會懲處相關人員。此外，台灣也會針對調查結果向陸方和世衛組織（WHO）澄清。

有台媒問及，排除這宗江蘇返台的個案後，台灣已超過8個月沒有自大陸移入的確診病例，台灣政府會如何評估大陸的疫情？陳時中答覆稱，大陸仍是有爆出零星個案，因此台灣仍會維持高度警戒。

（綜合報道）