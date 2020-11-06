與台駐美代表通話後　美退伍軍人部長發tweet以「國家」稱台灣

台美關係近年持續升溫，美國退伍軍人事務部長威爾基（Robert Wilkie）日前與台灣駐美代表蕭美琴通話。威爾基周四（5日）在Twitter發文表示，他與蕭美琴進行了富有成效的討論，並以「國家」來稱呼台灣。

威爾基在帖文中就台灣對確保美國退伍軍人平安健康所給予的支持表示感激，並稱美方致力於增進未來「兩國間」（our nations'）退伍軍人社群的合作。蕭美琴之後轉發了威爾基的推文，對有機會與對方談論台美合作表示高興，並對雙方退伍軍人過去為捍衛民主與自由奮鬥表示感謝。

Had a productive discussion this week with @TECRO_USA @bikhim to express our appreciation for Taiwan’s support to keep our Veterans safe and healthy. We’re committed to furthering cooperation in the future between our nations’ Veteran communities. — Secretary Robert Wilkie (@SecWilkie) November 5, 2020

Glad to have the opportunity to speak with @SecWilkie on our cooperation. Also expressed gratitude to the veterans of both our countries who have fought to uphold democracy and freedom. https://t.co/YbeEmR6Qzw — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) November 5, 2020

台美雙邊退伍軍人交流近年積極展開，全美最大規模、擁有200萬會員的「美國退伍軍人協會」（American Legion）去年8月首次主動邀請台灣總統蔡英文在協會年度全國大會發表視像講話，後者同年10月則在台北的總統府接見協會總會長布朗（Jan C. Brown）。

而針對新冠肺炎疫情在美國持續蔓延，蕭美琴7月底就任以來，先後捐贈了105萬個口罩予多個美國退伍軍人組織。此外台灣「國軍退除役官兵輔導委員會」正在研議派官員赴美，強化雙方退伍軍人間交流，若定案將是當局首度派退輔會官員駐美。

（中央社）