習馬會5周年｜馬英九：期待兩岸回到原汁原味的「九二共識」

周六（7日）是「習馬會」5周年，兩岸各有活動紀念2015年11月7日在新加坡舉行的兩岸領導人會面。當時主角之一的台灣前總統馬英九表示，他期待兩岸都能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「習蔡會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。他又誠懇建議民進黨政府必須改變「選邊站」、「一面倒」的對美政策。

5年前在新加坡舉行的習馬會。（Getty Images）

馬英九周六出席馬英九基金會與中國文化大學社會科學院舉辦的研討會時表示，「習馬會」是兩岸花了7年努力建立起共同的政治基礎，累積了足夠的政治互信後才成為可能，並非歷史的偶然，歷史不會忘記當時他與習先生（即中共總書記習近平）排除萬難，為兩岸和平付出的努力。

馬英九又指，兩岸關係當前日益惡化，緊張態勢持續升級，令人憂心。因此，無論北京當局或是蔡英文政府，都應當拿出具體行動，致力於緩和兩岸當前嚴峻情勢。他又呼籲大陸應立即停止戰機擾台，稱有關行為只會增加台灣的反感，傷害台灣人民感情。

馬英九進一步稱，自己過去執政時採取以「和陸、友日、親美」為3個主軸的對外政策大戰略，力求「機會極大化、威脅極小化」，因此再次誠懇建議民進黨政府改變目前的對美政策，改為與大國等距交往，才能為台灣謀取最大利益。

（中央社）