馬英九再倡「一中各表」　蘇貞昌駁：有能耐就去改變中國

台灣前總統馬英九於上周六（7日）出席「馬習會五周年研討會」時，呼籲兩岸該回到「原汁原味的九二共識」、甚至提出應該召開現任總統蔡英文與大陸國家主席習近平的「蔡習會」。 對此，台灣行政院長蘇貞昌於今日（8日）參訪梅樹月活動展覽時，特地回應馬英九稱「實在應該醒醒」，並稱「九二共識」已遭中國定調為「一國兩制」，故要求馬英九該與台灣主流民意站在一起，並譏諷其道：「如果有能耐的話，就去改變中國」。

馬英九在7日的研討會上稱，大陸海協會曾分別致函和致電，對於台灣海基會建議「以口頭方式各自表達雙方不同的認知」關於「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國原則，但對一個中國的涵義，認知各有不同」的問題，曾表態過「充分尊重接受」，因此「這就是原汁原味的九二共識」。

馬英九在出席「馬習會五周年研討會」時，仍認定「九二共識」的核心乃「一中各表」。（中央社）

此外，馬英九還抨擊大陸軍機繞台是「傷害台灣人民感情」，主張大陸必須停止。顯而易見，馬英九認為的「九二共識」核心仍在「一中各表」。此外，馬英九還聲明蔡英文若不願回到「一中各表的九二共識」，就該提出其他消弭兩岸戰禍的謀和方案。

對此，蘇貞昌表示，馬英九一直看不清楚，中國對於「九二共識」早已定調，就是「一國兩制」、就是「一個中國」，又稱中國用「一國兩制」欺騙香港後違反承諾，「如今香港人是如何為追求民主自由、堅持原有的社會開放進步而努力而受迫害。再看新疆、再看西藏，我們台灣人怎麼會放棄，我們生活在這一個自由民主的天地，有國家的主權」。

蘇貞昌續指，馬英九當過總統，現在又享受國人給他的優裕待遇，希望馬英九好好地和主流民意站在一起。如果有能耐的話，就去改變中國，不要還用這種根本不存在的、也被中國所定調的所謂的「九二共識」、「一國兩制」、「一個中國」來迷惑人民，人民早已在他5年前所謂「馬習會」後讓國民黨下台了，「所以5年後馬前總統還念念不忘，實在是應該醒醒啦！」

蘇貞昌表示，台灣人民不接受有政治前提的會面。（行政院）

現場有記者提問，稱蔡英文曾於2019年說過「蔡習會」聽起來「滿誘惑」，蘇貞昌卻認為沒必要，是否有先徵詢過蔡英文？蘇貞昌答稱，蔡英文曾於「雙十」演說提及「希望習近平先生能夠如他公開所宣示中國不霸權」等等，也表示台灣在平等互惠、互相尊重的情形下，都不放棄任何努力。但要設有前提，「所謂『一個中國』、所謂台灣是他的，這個絕對是絕大部分台灣人民不能接受」。

事實上，蔡英文政府將「九二共識」曲解為「一國兩制」，並屢次要求大陸在不涉政治前提之下交流對話，其實就是奢望大陸變相承認兩岸成為「國與國關係」，讓台灣既能否定「一個中國」原則暗行和平分裂、又能謀取同大陸交流的經貿紅利，這徹底觸碰中國大陸的政治底線，故中共自然不可能接受，只能逐日抓緊「武統」的準備。

然而，馬英九所謂的原汁原味「九二共識」，又是否能給兩岸帶來和平？恐怕也不盡然。因為馬英九雖聲稱「一中各表」，但迴避大陸堅持的統一要求，甚至強調「沒有一中各表就沒有九二共識」，這自然也不會被大陸所滿意。昔日大陸出於對國民黨的善意，並未正面抨擊過國民黨解讀的「一中各表」，何況大陸在默許國民黨大倡「一中各表」的那些年，國民黨也未積極謀劃過統一問題。所以在當今大陸加快統一進程的形勢下，大陸不可能再容許台灣有任何忽悠或曖昧。故馬英九只談和平、「只經不政」，卻不響應大陸官民念茲在茲的統一大業，必是緣木求魚，也與民進黨實無二致，都是讓台灣繼續游離分裂，也更令大陸人民嫌惡。所以蘇貞昌與馬英九的齟齬，本質上不過是台獨與獨台之爭，無法改變中國大陸解決台灣問題的決心和實力。