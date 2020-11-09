軍事互動因疫情中斷逾半年　美國海軍陸戰隊抵台教授作戰技術

台海軍總部證實美國海軍陸戰隊赴台，11月9日起教授台軍突擊舟等作戰課程。

據台灣《聯合報》11月9日報道，台海軍司令部證實美國海軍陸戰隊抵台，9日起連續4周，將在高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。這是台灣與美軍軍事互動因新冠肺炎疫情管制中斷七八個月後，首度恢復運作，預料美軍各項在台小部隊操演可望據此模式漸次恢復舉行。

美國海軍陸戰隊突擊艇登船攻堅畫面。（美國海軍陸戰隊官網）

台海軍司令部稱，此案屬例行性的台美軍事交流合作訓練，希望通過美方機動輔訓小組經驗交流，提升海軍陸戰隊小艇作戰能力；美軍輔訓小組教官均遵照台「衛福部」防疫政策規定，抵台已先至防疫旅館進行14天檢疫。

《聯合報》報道提及，2020年7月3日，台海軍陸戰隊實施「聯合登陸作戰」操演時，以突擊連膠艇實施「向岸突擊登陸」，模擬第一舟波滲透岸際，其中一艘膠艇被後湧浪打翻，造成3死1傷。

針對美台互動，北京官方數次警示。中國大陸國防部新聞發言人任國強曾表示，台灣是中國不可分割的一部分，任何「以台制華」和挾洋自重的做法都是沒有出路的。解放軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整、維護兩岸同胞共同利益、維護台海地區和平穩定，堅決挫敗任何製造「一中一台」的圖謀。