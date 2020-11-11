美台經濟對話將在華府舉行　美國務次卿克拉奇與台經濟部次長會談

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間10日（周二）宣布，國務院次卿克拉奇（Keith Krach）20日將與台灣展開經濟對話。台駐美代表蕭美琴表示，對話是實體搭配視像會議形式進行，實體部分在華府舉辦，台灣方面由經濟部次長陳正祺率團。

克拉奇於9月中造訪台灣，台灣總統蔡英文於官邸宴請克拉奇所率的代表團。（蔡英文Facebook）

蓬佩奧表示，對話將有助美台增進各方面合作，包含安全供應鏈、5G乾淨網絡與健康安全等。他也說：「這項對話彰顯出，美國與蓬勃民主政體、可靠夥伴台灣的經濟關係強健且持續茁壯。」

針對首屆美台經濟對話召開細節，蕭美琴表示，考量到防疫問題，對話將以實體搭配視像會議方式進行；實體部分在華府舉辦，台灣方面計劃會由經濟部次長陳正祺率團，其他相關首長則會透過視像會議方式參與。據了解，此次雙邊對話為期1天。

為了強化美台經貿關係，台灣總統蔡英文8月28日宣布放寬美豬美牛進口，美國國務院隨後在同月31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由克拉奇主持。

對話平台成立不久，克拉奇隨即於9月中造訪台灣，創下1979年以來訪台層級最高的現任美國國務院官員。克拉奇訪台目的雖為悼念台灣前總統李登輝，但仍與台灣官員針對經濟對話進行初步溝通，促成11月20日首屆對話的召開。

（綜合報道）