美國國防部否認派海軍陸戰隊赴台教戰　強調堅守對華一中政策

美國國防部當地時間周三（11日）在官方新聞報道中發出聲明，否認坊間指美國海軍陸戰隊正在台灣高雄左營海軍基地，對台灣海軍陸戰隊進行攻船操舟滲透培訓訓練的消息，並強調堅守對華的一中政策。

據了解，有台媒日前報道稱，時值解放軍機艦不斷侵擾台灣，升高兩岸緊張情勢之際，美國海軍陸戰隊的教官已經抵達台灣，並且會一連四星期教授台灣海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊突擊、滲透作戰技巧。台灣海軍司令部在最新聲明中未有直接回應，僅稱為維護區域和平穩定，台美軍事安全合作交流均正常進行，有關個案內容不予評論。

美國國防部五角大廈發言人，透過官媒《星條旗》報，否認美國海軍陸戰隊刻正在台灣左營海軍基地協訓台灣海軍陸戰隊。（摘自《星條旗》報官網）

美國國防部發言人John Supple在美軍印太司令部（Indo-PaCOM）的官方報章《星條旗》（Stars and Stripes）發表聲明澄清，有關台灣公開的有關美軍陸戰隊在台的活動報道，是「不準確」（inaccurate）的。

聲明中並提到，「美國仍然堅守對華的一中政策，也就是美國認知到台灣與中國大陸在1949年的內戰中分裂，而台灣為中國分裂的一省。」（The United States remains committed to our One-China Policy…..referring to a policy acknowledging that Beijing believes it has sovereignty over Taiwan. The sides split during a civil war in 1949 and China considers the island a breakaway province that should be brought under its control by force if necessary.）

台灣海軍陸戰隊。（台灣國防部提供）

不過聲明同時指出，儘管美國與台灣沒有正式關係，但是《台灣關係法》要求政府確保台灣能夠擁有自衛武力，「美國的行動以《台灣關係法》為指導，並以對台灣國防需求的評估為基礎，此行動已經延續四十餘年」。聲明在最後亦重申，「美國將繼續向灣提供必要數量的國防物資與協助服務，以使台灣保持足夠的自我防衛能力。」