美國國防部否認派海軍陸戰隊赴台教戰　強調堅守對華一中政策

美國國防部當地時間周三(11日)在官方新聞報道中發出聲明,否認坊間指美國海軍陸戰隊正在台灣高雄左營海軍基地,對台灣海軍陸戰隊進行攻船操舟滲透培訓訓練的消息,並強調堅守對華的一中政策。

據了解,有台媒日前報道稱,時值解放軍機艦不斷侵擾台灣,升高兩岸緊張情勢之際,美國海軍陸戰隊的教官已經抵達台灣,並且會一連四星期教授台灣海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊突擊、滲透作戰技巧。台灣海軍司令部在最新聲明中未有直接回應,僅稱為維護區域和平穩定,台美軍事安全合作交流均正常進行,有關個案內容不予評論。

美國國防部五角大廈發言人,透過官媒《星條旗》報,否認美國海軍陸戰隊刻正在台灣左營海軍基地協訓台灣海軍陸戰隊。(摘自《星條旗》報官網)

美國國防部發言人John Supple在美軍印太司令部(Indo-PaCOM)的官方報章《星條旗》(Stars and Stripes)發表聲明澄清,有關台灣公開的有關美軍陸戰隊在台的活動報道,是「不準確」(inaccurate)的。

聲明中並提到,「美國仍然堅守對華的一中政策,也就是美國認知到台灣與中國大陸在1949年的內戰中分裂,而台灣為中國分裂的一省。」(The United States remains committed to our One-China Policy…..referring to a policy acknowledging that Beijing believes it has sovereignty over Taiwan. The sides split during a civil war in 1949 and China considers the island a breakaway province that should be brought under its control by force if necessary.)

台灣海軍陸戰隊。(台灣國防部提供)

不過聲明同時指出,儘管美國與台灣沒有正式關係,但是《台灣關係法》要求政府確保台灣能夠擁有自衛武力,「美國的行動以《台灣關係法》為指導,並以對台灣國防需求的評估為基礎,此行動已經延續四十餘年」。聲明在最後亦重申,「美國將繼續向灣提供必要數量的國防物資與協助服務,以使台灣保持足夠的自我防衛能力。」