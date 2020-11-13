【觀察】台軍遭「打臉」　美軍為何在台海急踩剎車?

據台灣《聯合報》在報道，台海軍司令部證實美國海軍陸戰隊抵台，於11月9日起連續4周，將在高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。 台海軍司令部稱，此案屬例行性的台美軍事交流合作訓練。台灣媒則體普遍報道，認為這是1970年代以來，美、台首次有一方對美台秘密軍事培訓的公開承認。

台海局勢在蔡英文的第二任期內更加緊張，圖為蔡英文於2020年6月間出席台軍「海陸空軍將官晉升布達暨授階典禮」。（台灣總統府）

不過，美國國防部卻在11月11日晚間，公開駁斥台灣國防部與海軍司令部的消息。美國國防部發言人約翰索普（John Supple）於11月11日透過美軍印太司令部（Indo-PaCOM）的官方報《星條旗》（Stars and Stripes）發表聲明表示，有關台灣公開的有關美軍陸戰隊在台的活動報道，是「不準確」（inaccurate）的。聲明中表示，「美國仍然堅守對華的一中政策，也就是美國認知到台灣與中國大陸在1949年的內戰中分裂，而台灣為中國分裂的一省。」

《星條旗》報道中表示，儘管美國當局與由民主選舉產生的台灣政府沒有正式關係，但是美國法律（台灣關係法）要求美國政府確保台灣能夠擁有自衛武力。發言人在聲明中寫道，「美國的行動以《台灣關係法》為指導，並以對台灣國防需求的評估為基礎，此行動已經延續四十餘年。」他更表示，「美國將繼續向灣提供必要數量的國防物資與協助服務，以使台灣保持足夠的自我防衛能力。」

而美軍方「打臉」台灣軍方並非近期首次出現的情況，上一次是美國電子偵察機到底在今年10月21日有沒有飛越台北上空的「羅生門」，原先台灣國防部於10月21日對外表示這是「假新聞」，之後在10月23日遭美軍「打臉」證實有，但最後美軍在10月24日又「改口」是錯誤消息。

綜合這兩起事件來看，美國的考量跟台灣方面顯然不同。由於軍事涉及到更加敏感的政治面向，台灣更多的是考慮自身希望給予外界怎樣的印象，而美國則着重考慮中國大陸的感受。

以美台軍事合作來說，雖然這已非秘密，但美台的宣傳口徑並不一致，說明台灣當局想在台海陷入軍事緊張的情況下，製造一種有美國當後盾的「大內宣」。相反，對於美國來說，美台軍事合作只是一門生意，也不表明未來台海真的發生戰爭時，美國有「協防台灣」的道義存在。而美國在聲明提到「一中原則」更是刻意避免直接刺激中國大陸，僅以《台灣關係法》的規定提供台灣「足夠的自我防衛能力」，這兩句話雖然充滿矛盾，但其實就是「打迷糊仗」。

台灣當局想利用這次的美台軍事合作做為美台關係再次創下歷史新高的明證，但卻慘遭美軍方「打臉」說「不準確」。當美國表示這只是「例行活動」，同時並未違反「一中原則」時，台灣社會難道還會「天真」地認為，未來台海真的產生戰爭，美國仍有「協防台灣」的義務嗎? 而如果少了美軍的協助，究竟台灣得買多少最先前的武器，才具有「足夠」的「自我防衛能力」，顯然也沒有人能夠保證，台灣社會得充分討論和深思這樣的代價是否值得。