美軍印太情報指揮官訪台？　蘇貞昌：好菜一道道端出

11月22日晚間，一架編號375的美國行政專機降臨台北松山機場，對於來訪者為何人，台灣官方相當低調，未給予清楚的說明。路透社引述消息稱，此次訪台的美國官員為美軍印太司令部（U.S.Indo-Pacific Command）情報指揮官海軍少將斯圖德曼（Michael Studeman）。 台行政院長蘇貞昌周一（23日）被問及此事時，僅語帶保留表示，很多事情都要做準備，就像餐廳也要把它準備好，好菜一道一道端出來，「準備好的時候會向國人同胞報吿」。

一架美國行政專機（編號375）11月22日傍晚降落台北松山機場。台灣外交部回應，對於美國官員來訪台灣表示歡迎，但因行程不公開，基於互信不對外評論。 （中央社）

蘇貞昌周一出席公開活動時，有傳媒提問，11月22日台灣社運界發起的「秋鬥」有5萬人上街，主要的訴求是反對美國萊克多巴胺豬肉進口，反對政府鉗制新聞自由、言論自由，以及訴求蘇貞昌請辭下台，蘇貞昌如何看這事情？

蘇貞昌答稱，對於人民不管多、不管少、不管怎麼樣的訴求，政府都非常仔細地聆聽，對於昨天很多訴求，部會都已經有一些回應，他們也繼續搜集各方面的意見、整理，他們都會自己來做盤整，同時也會適時的向各界報吿。

至於美方官員低調訪台，蘇貞昌說，在總統蔡英文領導下，看到台美關係愈來愈好，高級官員都互相互動，無論是台灣的代表團也在美國開會，還是美國很多官員相繼來台，很多事情都要做準備，就像餐廳也要把它準備好，好菜一道一道端出來，準備好的時候就會向民眾報吿。