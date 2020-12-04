台海軍造艦計劃新進展　震海巡防艦搭載3組垂直導彈發射系統

台灣造船公司（CSBC）在本周進行法人說明會，會中曝光了該公司承攬台灣海軍目前新型艦艇的整體概況。其中，最引人注目的，除了自製潛艇IDS的進度外，還有充滿爭議的海軍新型巡防艦「震海計劃」的承造構想。 雖然法說會資料僅是該公司願景規劃，與目前現況並不一定有正相關，但是也可看出台灣海軍對於「國艦國造」計劃的最新構想可能性。

台船公司法說會中公布的台灣海軍、海巡署的造艦計劃，依舊維持相當龐大的規模。（摘自台船法說會資料）

其中，原本台灣海軍公布的有關IDS自製潛艇的構想，搭配有X型尾翼的先進構型，在台船法說會中，已經又修改為較為保守的十字形尾翼。11月24日蔡英文親付台船進行IDS潛艇開工典禮時，台船公布的模型也修改為較類似目前台灣海軍劍龍級潛艇的模樣，可見得在IDS潛艇的設計方面，目前由於科技工藝能力的關係，先進的X型尾翼構型，出現的可能性越來越低。

而台灣國家中山科學研究院（以下簡稱中科院）以及台灣工研院所公布的，所謂使用於IDS潛艇上的高效能鋰電池，目前也性能不明，是否具備如日本海上自衛隊最新鋭的全鋰離子電池的坐底效能？外界質疑聲音不小。

此外，11月24日IDS潛艇開工典禮中，在蔡英文面前展現台船公司折彎第一片自製潛艇的鋼殼表演，其使用的為HSLA-80鋼材，也引起相關業內的一陣議論。由於台船與中科院宣稱，台灣自製IDS潛艇將以HSLA-80鋼材鍛造船身，一般不熟稔潛艇鋼材的媒體並未有質疑，但是業內同業有許多聲音表示不可思議。

事實上，目前美製最先進的潛艇，皆使用軍規HY-130等級鋼材，而德國最暢銷的214級潛艇，在20年前也已經使用HY-100等級的鋼材。而HY-80等級的鋼材，在近30至40年已經是相當落後的潛艇用鋼材，幾乎已經沒有現代潛艇使用。

11月24日，台船在蔡英文與國安國防高層面前，表演潛艇用鋼材折彎作業，事實上使用之鋼材為HSLA-80鋼材，是1980年代以前水準軍規HY-80鋼材的經濟減省版，全球現代潛艇無一使用此種水準鋼材。（林仕祥／多維新聞）

而台灣號稱使用的HSLA-80鋼材，則是軍規HY-80鋼材的經濟版，號稱容易焊接且減省成本，但是台灣是第一次自行試製潛艇，使用減省清變得HSLA-80鋼材，其技術水準為1980年代以前科技，其焊接技術、耐壓性能等，是否符合21世紀海底戰場的需求，相當耐人尋味。

11月24日台船在IDS潛艇開工典禮上公布的模型，事實上僅是台灣海軍現役劍龍級潛艇的仿製品，未來IDS潛艇即可能沿用此種設計，先求有再求精。（林仕祥／多維新聞）

此外，台船法說會上所公布的台灣海軍「震海計劃」新式巡防艦的構想圖，與2017年台灣軍方所公布者已經有許多不同。但是，「震海計劃」是否能如期推行，目前因為科研技術、政治環境的改變，台灣海軍日前透露出對於美國目前正在建造的星座級（Constellation Class）聯合打擊巡防艦（Joint Strike Frigate）有興趣引入台灣打造，故整體局勢還未明。

但是根據台船提供的資訊，最新修改的震海巡防艦計劃，已經由原本規劃於主炮後方一整組、24管MK41垂直導彈發射系統，改為各3組、每組8管的Mk41垂直導彈發射系統的配置。而船身中段後方為4套斜式發射箱，可根據任務需求搭配雄風2型與雄風3型等反艦導彈。

圖中上為台船法說會公布的震海巡防艦最新構想圖，與圖中下者可作為比較。圖中下者為2017年，台灣海軍公布的震海巡防艦模型，可以對照艦艏Ａ炮位後方Mk41垂直導彈發射器的配置改變。（陳宗逸／多維新聞合成）

最大的修正在艦艉部份，原本搭配中科院自制的「海劍羚導彈進迫系統」，由於科研時程關係，已經改換為向美國採購方陣近迫系統，仍然配置在艦艉直升機機庫上方位置，以進行對抗導彈飽和攻擊的最後防線區域。

其中，最引人注目的，是台船宣稱震海巡防艦的量產數量達到14至19艘，與先前台灣海軍的規劃數量不同。14至19艘的數量，將可以全部汰換台灣海軍現役的成功級、拉法葉級和諾克斯級等三種主力巡防艦，此規劃和台灣海軍之前公布逐步汰換的期程有所不同。但是，此建造數量，是台船單方面希望能夠爭取接單的商業數字，一切數量規劃，還是以台灣海軍的未來作戰需求與規劃為主，也考量到量產規模、經費等問題。

此外，台灣也公布得標了台灣海軍最新打造的救難艦，得標價為29.7億新台幣，將在2023年8月前交付給台灣海軍。此救難艦設計圖來自澳洲，目前據知並未有潛艇救難功能，僅是軍規的海上救難、託運型船隻，未來台灣海軍將再考慮打造更新的潛艇救難艦，搭配有DSRV之類的小型救難潛艇，但是這與美國是否輸出相關技術有關。