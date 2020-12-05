《環球時報》年會：兩岸學者談統一　「以武促統」為主基調

大陸官媒《環球時報》周六（5日）在北京舉行2021年會，除中國大陸人士以外，台灣亦有統派人士參加，就兩岸統一進行討論，綜觀與會者的論調，雖未直接主張武統台灣，但多數認為大陸應採「以武促合」手段，逼迫台灣上談判桌。

吳心伯認為，統一等不來，武力應該發揮核心威懾作用。（環球時報）

台媒《中央社》報道，先前主張中國應以「北平模式」統一台灣的前大陸國台辦副主任王在希，在這次年會中依然維持兩岸「和平統一可能性越來越小」的論調，認為「和統與武統不能割裂」，可「互相轉化」，且「反獨促統」，不「促」，台灣是不會統一的。除王在希之外，包括復旦大學國際問題研究院長吳心伯、南京大學南海研究協調創新中心執行主任朱鋒，以及台灣前立委邱毅也持類似論調。

邱毅在Facebook列出八大和統可能面臨的障礙，包括法律障礙、教育障礙、選舉障礙、民粹障礙、國際障礙、利益障礙、政黨障礙、文化障礙，因為以上原因，讓他認為和平統一沒有可能，但如果把「以武逼和」視為另一形式的和平統一，可能性就大大提高了，這就是他在三年前提出的「武統開始，和統結束」。吳心伯則主張加大軍事壓力，塑造台海新安全環境，或朱鋒則認為「惠台」政策應徹底改變，中國的統一「取決於中國人的意志和決心」。

其他少數與會人仍主張和統論調，如華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷認為，兩岸和統的可能性仍大，並未消失，但兩岸仍有政治分歧需要解決，如果明訂幾年內就要統一，那就難有和統的可能。

台大政治系教授張亞中也對兩岸和統抱樂觀態度，因為台灣支持兩岸關係和平發展的人數仍多，土壤仍在，且習近平強調「兩岸心靈契合」，若追求併吞式及脅迫式統一，將無法達到兩岸「心靈契合」、「高高興興」的統一。

但張亞中的主張隨即遭到其他大陸與會者的反擊，吳心伯認為張亞中的說法是在「忽悠」大陸，朱鋒也指張亞中主張的「心靈契合、高高興興」的統一，在台灣已經完全不存在，要如何奢望大陸「高高興興」的談統一。