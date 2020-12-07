聯合國轄下機構拒台灣人參加　台官方批政治凌駕學術

據台媒《自由時報》12月7日報道，台灣學術圈近日傳出，有台灣學者申請報名「國際理論物理中心」（ICTP）研討會遭到回絕，原因是「申請人是台灣人」 。 報道指出，有關的主辦單位坦言，根據聯合國（UN）去（2019）年5月起的新規定，所有聯合國教科文組織（UNESCO）轄下組織所辦的活動，不能接受台灣人蔘加。此次傳出拒絕台灣人的活動是由ICTP主辦的系統生物學冬季研討會。 ICTP創建於1964年，隸屬於UNESCO與國際原子能機構，總部位於義大利。

台外交部發言人歐江安2020年12月7日表示，台灣外交部呼籲「國際理論物理中心」（ICTP）應秉持學術研究中立性，勿讓政治凌駕學術專業。 （屈彥辰／多維新聞）

台外交部發言人歐江安當地時間12月7日表示，關於台人反映學術研究機構ICTP以聯合國新規定為由，拒絕台人報名ICTP主辦的線上「系統生物學研討會」一事，台灣外交部已經指示相關駐處與ICTP交涉，了解實際狀況並表達台灣嚴正立場。

歐江安強調，台灣外交部呼籲ICTP應秉持學術研究中立性，勿讓政治凌駕學術專業；ICTP所在的意大利政要及學術界友人也予台灣聲援，向ICTP表示關切，籲請摒除歧視、秉公對待台人。

歐江安總結，包括聯合國教育、科學文化組織（UNESCO）在內的聯合國機構在「中國施壓下，長期不當阻止台人蔘與聯合國體系相關活動，更將無理打壓作為延伸至學術活動，令人深感遺憾與不滿」。外交部除將繼續向聯合國體系抗議並要求改正之外，也將持續爭取更多的國際支持，共同敦促聯合國改正其不當作為。