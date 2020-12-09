台學者：北京對台灣已足夠寬厚　越晚攤牌對大陸越有利

在日前一家知名內媒舉辦的年會論壇上，談到兩岸關係，在場的大陸學者普遍持以武促統的態度，而通過視頻連線發言的一名台灣學者所說的「心靈契合的統一」，更在現場遭遇「圍剿」，被指「可望而不可及」、「忽悠大陸」。兩岸和平統一的可能性越來越小，已然成為某種共識。兩岸究竟是如何走到這一步的？台灣近些年的政治發展，與台灣今天的處境之間有什麼樣的關聯？ 《多維新聞》就此採訪上海交通大學台灣研究中心研究員黃宗昊。黃宗昊2008年獲得台灣政治大學博士學位，曾為台灣中央研究院政治學研究所籌備處博士後研究員，並在大陸工作多年，對台灣問題的細緻觀察多了一分「跳出廬山」的視角。

台灣總統馬英九（左）2015年11月7日下午在新加坡香格里拉飯店與中國大陸領導人習近平（右）會面。這是兩岸自1949年年分治66年以來，雙方領導人首次會面。（中央社）

多維：11月7日，大陸國台辦在北京舉辦兩岸領導人歷史性會晤五週年的紀念座談會，在當前的複雜嚴峻的兩岸關係形勢下，這場座談會被形容為「昭示當下、啟迪未來」。回過頭來看，你如何看待2015年「習馬會」的意義，那場會晤改變了什麼？

黃宗昊：「習馬會」我認為是頒給馬英九的「終身成就獎」，並沒有改變當年台灣選舉局勢的意圖，因為那時國民黨敗選的徵兆已經很明顯了。在國民黨選情不利的局面下，習近平仍願意和馬英九見面，一方面是肯定馬英九任內改善兩岸關係的努力，另一方面則表明，北京對島內團體的評價是從兩岸關係的大局着眼，不會在意眼下的不利處境，而不是為了幫國民黨扭轉選舉頹勢。

這也意味着，大陸的底線很簡單，只要堅持九二共識，兩岸就可以互動，這是北京的原則。

多維：你曾提到，馬英九是台灣最為崇尚中庸之道的領導人，他的失敗恰恰證明，中庸之道在政治中是走不通的。縱觀今天各國的領導人，好像中庸之道也越來越走不通了。

黃宗昊：學法律出身的政客，一般有兩種情況，一種是十分敬畏法律、尊重法律，另一種則會玩弄法律，自以為凌駕在法律之上。往往第二種人很多，民進黨就是集第二種之大成，但馬英九偏偏是第一種人。

問題在於，你守規矩的前提是別人也守規矩，一旦別人不守規矩，守規矩的人就完蛋了。說白了，馬英九（面對的）就是君子和小人打交道，但政治本就難是君子的行當。馬英九對於程序正義的堅持是他最大的優點，也是他最大的毛病，他的私德幾乎無可指摘，你說他貪污，綠營的人都未必會信。

上海交通大學台灣研究中心研究員黃宗昊。（中評社）

不是說政界完全沒有君子，但更應該考慮的是手段和目的孰輕孰重的問題，有時候為了達到更重要的目的，手段就可能難以完全合乎程序正義。用台灣前監察院長王建煊的話說，馬英九就是一個誤闖政治叢林的小白兔，他認為過程和目的都要合法，都必須是「白」的，不能「黑」也不能「灰」。當然這是法律上很重要的原則，證據要通過合法途徑收集。但在政界，要同時保證手段和目的都是白的，幾乎不可能。

政壇中的人，都很在乎自己的利益，要別人支持你，你必須滿足他的利益。本質上，這就是博弈，一個交換的遊戲。一個好的玩家，要在最終目的上造福人群，至於手段，有時候也需要從權調整。

而馬英九，他的眼裏揉不進沙子，他是最守規矩的總統，同時也是被罵得最慘的總統。被罵得很慘這點他和美國總統特朗普（DonaldTrump）有些類似，兩人對於總統身份的想象一開始就錯了。可特朗普是政治素人，但馬英九不是。

很多人對政治有一種迷思，認為存在所謂的中庸之道，但其實長遠的中庸之道多半隻存在想象之中；一旦選擇中庸之道，最有可能的結果是遭逢兩面夾殺，反而更慘。大多數時候，貌似中庸的局勢往往是經歷雙方激烈交鋒之後暫時休息的結果，美國在二戰後的較長時期也有所謂的「兩黨共識」，那只是因為大家鬥累了先歇歇。經歷了一段共識期間後，就會開始冒出一些「天才」（或稱為政治企業家），他們發現挑戰共識可以為自己帶來政治利益，於是跟風的聰明人越來越多，共識逐漸被打破，激烈交鋒重新開始。

台灣近年內部政治鬥爭不斷↓↓↓

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黃宗昊：可以合理想象，古人說，「以戰止戰」不是沒有道理。你把我整得很慘，等我當政的時候，我也必須把你收拾的很慘，這樣才會讓你長記性，等你哪天重新掌權後才會收斂，凡事留有餘地，以避免改朝換代後被報復。矯枉必須過正，恰恰就是從雙方都「過正」的中間才能得出所謂的中庸之道和政治共識。陳水扁在當家的時候，把藍營的政治基礎破壞得很慘，可是馬英九上台之後完全沒有撥亂反正，以至於綠營的蔡英文上台之後更加肆無忌憚，把藍營直接打趴。

如果台灣「亡黨亡國」，我覺得馬英九就是罪人，這評價從之後的局勢發展來看應該很恰當。2016年國民黨的敗選，我覺得他要負主要責任。誰說當年國民黨一定會輸？馬英九最不應該做的事情就是在掀起「馬王政爭」之後，又阻止王金平出來參選。馬英九是一個正人君子，在外交和兩岸關係方面都是高手，但在內政問題上，則是庸才。

為什麼馬英九是罪人？2016年選舉的時候，國民黨一定會輸嗎？在我看來並不一定。國民黨是有機會把局面扳平，甚至反敗為勝，只要王金平出來選。但他沒有出馬，就是來自馬英九的封殺。當時洪秀柱和朱立倫都做好了跑龍套和輔選的準備，就是為了等王金平出來選；但馬英九看不慣王金平的「黑金」，硬是不讓他出馬，導致局面整個失控。就連洪秀柱自己都說，我參選本來只是跑龍套的，怎麼最後唱起主角了？最後局勢又逼得朱立倫不得不上演了「換柱」的場面，着實難看。

其實2016年，王金平是綠營最忌憚的人選，若他參選，成功的機率應該有五成。但是馬英九不讓王金平出馬，也許是害怕王金平當選後清算他吧。但以王金平善於「喬事情」（斡旋）的作風，講究的是「你好我好大家好」，如果說馬英九擔心被清算，應該是過慮了。更有可能的是，馬英九看不慣背景不夠乾淨的人當家，才會全力出手阻攔。

所導致的結果，就是蔡英文在2016年輕易上台，台灣丟失了四年。無論如何，對藍營而言，王金平上台會比蔡英文糟嗎？結論應該很清楚！但說不定對馬英九來說，答案是：Yes！從後見之明來看，還不曉得台灣要繼續丟失多久？甚至還有機會走回正途嗎？民進黨從陳水扁時期開始動用包括改教材在內的手段，成功地對台灣年輕人進行了洗腦，到了蔡英文執政時進入政治收穫期。這種局面會成為惡性循環，形成路徑依賴，再難挽回。

很多人批評馬英九，當年至少要撥亂反正，把教科書改過來。但他太過於謹小慎微，擔心因此受到責難，不作為的結果反而導致蔡英文現在如此肆無忌憚。正因為藍營當家時沒有給綠營教訓，沒捱打才不知道會痛，現在痛的只剩藍營了，這又是誰的罪過呢？

國民黨為拉近與台灣青年的距離，選定台灣時下年輕人的「潮物」固然能令人理解，但是國民黨始終無法爭取到青年認同的根本性原因，國民黨卻未曾靜心思考。 （中央社）

多維：國民黨還有崛起的希望嗎？當民進黨對於台灣年輕人的「洗腦」進入一種惡性循環的時候，未來的兩岸關係將會如何？

黃宗昊：覆盤分析國民黨兩次敗選的經歷可以發現有各種陰差陽錯的局面，我本身對於國民黨的前景並沒有太悲觀，就算國民黨枱面上的組織被摧毀，但只要選民基礎始終存在，總會有人興起收復地盤。但就算「國民黨」再興，在兩岸關係的政策路線上恐怕也回不到從前了。

台灣的主流民意並不希望統一，邏輯很簡單，明明是一個「國家」，為什麼要做特區？北京希望台灣人民期待統一是不現實的。北京對此未必不清楚，但其策略也很簡單，就是爭取時間。北京堅持統一的態度肯定不會鬆動，還是會強調寄希望於台灣人民，不過歷史證明，民眾不會自動撥亂反正。所以最終的局面還是「實力為王」，沒有武力不足以成事，而越晚攤牌，能爭取更多的時間壯大，對大陸就越有利。

不過從另方面而言，北京對台灣其實已經足夠寬厚，只要台灣當局能堅持「九二共識」的底線就足以改善兩岸關係，而「九二共識」又有各說各話的模糊空間。可以說大陸方面早已為兩岸關係造好了橋，而且不是那種很難走的橋。

但民進黨必然是不會走過來的，他們靠反中起家，不會輕易放棄自己的意識型態，何況台灣內部的政局正朝向對他們有利的局面演變。但如果要連外部局勢也一併改善，只要民進黨願意接受「九二共識」就足以改善兩岸關係，同時也能為民進黨的長期執政打下堅實的基礎，就像日本的自民黨，能夠萬年執政。但蔡英文沒有這個魄力，不會願意冒着丟失深綠基本盤的風險，甚至她也並不在意民進黨能否長期執政。

返修例運動對台灣亦有巨大影響。圖為2019年6月21日，示威者包圍位於灣仔的警察總部。（資料圖片）

多維：從2018年的「九合一」選舉可以看出，民進黨的聲望一度大跌，但由於香港發生了反修例事件，蔡英文因此撿到了「槍」，使局面得以逆轉。「一國兩制」最初提出是為了解決台灣問題，從香港「一國兩制」的實踐，台灣可以得到什麼啟示？

黃宗昊：修例風波會發生，恰恰是因為北京對香港太過寬容的結果，認為對別人好，別人就會回報善意，這是一種誤判，正如之前所言中庸之道不會自動發生。北京認為1997年香港迴歸之後就能夠高枕無憂，香港問題已迎刃而解，甚至解散了很多涉港智庫。但現實是，所謂回家的孩子，歷經100年的漂泊，已經成了別人家的孩子。這一點，北京沒有認清楚。

北京的確非常厚待香港，香港在殖民時期，要給英國上繳很多財稅收入，迴歸之後不僅不用上繳，北京還給撥款。

但是北京漏掉了最重要的一點，就是沒有對香港進行改造，就連教科書都放過了。大陸對「一國兩制」的誠意極高，本質上就是在香港換了國旗、國號，其他一切照舊，既沒有在香港進行最根本的共同體建構，也沒有進行愛國主義教育和公民教育。寬容的結果反而導致很多香港人對大陸懷抱敵意，根本不認為自己是「回家的孩子」，他們對於大陸的印象非常糟糕。

英國在離開香港之前又故意埋下了一個雷，說要在香港搞民主，給了很多香港人錯誤的想象和期待，發酵後反而轉變為對北京的政治壓力。所以當年北京對於香港的理解與香港的現實差距甚大，判斷失誤的結果就是沒能夠及時讓香港換一個腦袋，總認為問題會慢慢解決。但失之毫釐差以千里，北京的忽略讓西方有了做手腳的空間，讓年輕人產生了一些不切實際的想法和訴求。

「港版國安法」的出台其實就是撥亂反正，這應該是1997年就該做的事情。香港現在可以說正在走上正軌，但錯過了最佳時期，就從原來的事半功倍變成了現在的事倍功半。