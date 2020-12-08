台福灣巧古力因性騷擾風波下架　消費者抵制行為引熱議

台灣知名湯圓品牌「桂冠」於12月4日上市新產品「桂冠巧克力湯圓」，不料因為巧克力進口廠商「福灣」被網民查出有性騷擾前科，導致湯圓遭到抵制，已於7日宣布下架該產品，已售出所得將全數捐做公益。 桂冠「止血」動作受到好評，但也有網民質疑，認為湯圓是無辜的、抵制行動太過頭。在桂冠之後，也已有多個知名廠商宣布跟進下架相關產品。

桂冠下架福灣巧克力聯名湯圓。（Facebook＠桂冠輕鬆生活）

福灣巧克力於2015年被檢舉時任董事長許峰嘉對女實習生摟腰、熊抱、磨蹭臀部等性騷擾舉動，女實習生向執行長、許峰嘉的兒子許華仁反映，不料許華仁卻表示是女實習生「可愛才玩一下」、明天不用來上班等等，讓女實習生一狀吿上法院。法院於2017年判決許峰嘉六月徒刑，但可易科罰金定讞。

惟判決出爐後，許華仁卻在網絡上留言，痛罵女實習生是「問題學生婊」、「私生活混亂」、「缺零用錢」，結果被女實習生提吿毀謗，許華仁認罪並被判處40日拘役，亦可易科罰金。

時隔三年，11月15日有網友在論壇上發文「提醒」，稱其為「性騷擾巧克力」，並列出許多福灣合作的甜點、產品等等，發起拒買活動。包括啤酒、甜甜圈、零食，甚至連台北101大樓都被點名。福灣巧克力隨後在官方臉書發出聲明，除了表明已向被害人道歉、賠償外，也澄清董事長許峰嘉已卸除職務、公司時刻以最高道德標準要求自己等等，並對支持者致上歉意。

不過網上輿論仍繼續延燒，才剛剛於12月4日推出新產品的桂冠湯圓，快速與福灣「切割」，宣布下架新產品並將已售出金額捐作公益；Mister Donut也於8日宣布才剛剛在11月推出的「巧克力季」相關七項產品全部停售；日本的「嵜本生吐司」於台北101門市獨家推出的「福灣巧克力生吐司」也宣布自即日起下架；零食大廠「乖乖」也宣布會自主下架聯名產品。

福灣巧克力在Fb向受影響廠商道歉：

對此，許多網民都對桂冠等品牌的動作感到讚賞，認為回應了民眾的需求。也有部分網民為福灣加油，表示會繼續購買巧克力。此外，也有不少網民認為，福灣事件的性騷擾只是「私德」，不是關於食品安全的「大義」，發起抵制產品是搞錯方向；而抵制到無辜的合作廠商，更是「不分青紅皂白」。

網民表示，董事長、執行長等人就是一間公司的門面，門面不清，公司品質自然堪慮。其實過去台灣也有很多與食品安全無關的抵制案，例如飲料店「一芳」就因為在微博上支持「一國兩制」而遭到台灣消費者抵制，根據一芳董事長柯梓凱表示，三個月內損失8,000萬新台幣（約合2210萬港幣）、關閉至少30間店。

其實，對一間公司的「抵制」行為，說到底就是要讓公司在營收上受創，從而達到「懲罰」或是逼迫其改善行為的目的。既然如此，抵制聯名產品與抵制自身產品其實在效果上並無不同，甚至可能更具效果：許多聯名合約中，都會註明如因對方因素導致產品下架，對方須負全責。

在更進一步的抵制行動中，不只是發起拒買、呼籲聯名產品下架，還會要求賣場禁止販售，甚至是下架廣吿。日本雪印集團在20世紀初連續爆出重大食安風暴，遭到各大商場禁止販售、電視台禁播廣吿，最終導致集團解體、公司分解出售，直到數年後雪印的商標才又重新出現在市場上。

台灣過去發起過幾次抵制食品的活動，例如2014年的「抵制頂新」運動，雖起源於2013年的「食用油危機」，但抵制擴及到頂新旗下的乳業產品，頂新集團負責人魏應充也遭法院判刑兩年。