買漫畫送孫女報公帳？　蘇貞昌滅火：不必做文章

台灣行政院長蘇貞昌12月13日去到以台灣原創漫畫為主的漫畫店「台灣漫畫基地」，拿出價值相當於新台幣3,000元（新台幣，下同，約合817港元）的「行政院振興三倍券」買了數本漫畫書，要拿回家送給孫女。 不過，事後有眼尖網友發現，結賬機台上疑似輸入了台灣行政院的統一編號，可供報公帳使用，引發藍營質疑。對此，蘇貞昌12月14日響應，自己沒有要報公帳，也不知道有人多事打了統一編號，「不必為這個做文章」。

「三倍券」是台灣為了振興經濟而發行的消費專用券，自7月15日起，給每一位申請者發放等值新台幣3,000元的消費專用券。

蘇貞昌12月13日參訪台灣漫畫基地，同時營銷三倍券，購買漫畫，最後結賬金額為3,010元。蘇貞昌當時的行程不僅營銷三倍券，同時也營銷台灣漫畫，原本是好事一件，不過卻有眼尖網友發現，蘇貞昌結賬發票疑似打上了台灣行政院的統一編號，可供報公帳，引起大批討論。藍營方面也質疑，蘇貞昌用三倍券買漫畫，報台灣行政院統編，「是用納稅錢發的三倍券買漫畫，然後再去台灣行政院核銷嗎？超賺的啦！」

台灣行政院長蘇貞昌12月13日前往台灣漫畫基地，以三倍券購買近新台幣3,000元的漫畫回家送給孫女，支持台灣原創作品，卻引起疑似打統一編號的案外案。（中央社）

事後台灣行政院秘書長李孟諺表示，經查，確有交際科同仁事先提供政院信息給店家，但蘇貞昌公開使用三倍券購買漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可，蘇貞昌本人對於發票上信息也不知情，為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，立即向蘇貞昌本人拿到發票後，前往更換收據發票。

而蘇貞昌12月14日受訪時則表示，我們為了呼籲民眾，三倍券那麼好，可是還有幾十萬人未領，使用期限剩下十幾天，希望還沒領的趕快領，還沒用的趕快用，所以他特別拿家裏的三倍券，買了漫畫要送給孫女。他說，「我也不知道有人多事，多此一舉，還去打統一編號」，因為用家裏的三倍券，自己沒有要報公帳，且上面也有打振興券，依規定也不能報公帳，所以不必為這個做文章。